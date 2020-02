Millie Bobby Brown e suoi look. Ecco come imitarli La Giovane Attrice Di Stranger Things è diventata una vera e propria regina di tendenze. Ecco come creare i suoi look

Si chiama Millie Bobby Brown, ma forse qualcuno la conosce come Undici, protagonista assoluta delle serie tv di Netflix Stranger Things. E se sul set la giovanissima attrice sfoggia vestiti vintage nella vita reale la vediamo spesso con look glam, casual e da un gusto molto sofisticato ma sempre di tendenza.

Il successo della giovane attrice è indiscusso e la sua scalata a diventare influencer è sempre più veloce al punto tale che la ragazza ha già lanciato una linea di collezione di make up che porta il suo nome: Florence by Mills.

l look di Millie Bobby Brown sono acqua e sapone, freschi e genuini, soprattutto per quanto riguarda il make up. Sul settore fashion, la giovane attrice protagonista di Stranger Things, si sbizzarrisce alternando look molto diversi ma sempre di gran tendenza. Non ha nemmeno 18 anni ma è già una it girls, musa ispiratrice di tutte le teenagers e non solo.

Abiti neri con tulle, vestiti svolazzati contraddistinti da un bianco candido e ancora capelli sciolti o chignon alto, il trucco invece sempre delicatissimo. L’attrice è diventata un vero e proprio punto di riferimento per tutte le giovani oggi e basta guardare il suo profilo Instagram per trovare una miriade di fotografie alle quali ispirarsi.

Millie piace davvero a tutti, diventata una vera e propria star grazie alla serie tv ambientata negli anni ’80 Stranger Things, nella quale interpreta Undici, per gli amici Undi. Nata a Marbella in Spagna il 19 febbraio 2004 da genitori britannici, Millie è stata definita una “bambina prodigio”. Dopo essersi trasferita ad Orlando con la sua famiglia è iniziato il vero successo. È qui che la piccola Millie ha iniziato a frequentare una scuola di recitazione e già due anni dopo, nel 2013, ha iniziato a comparire nelle serie televisive.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Millie Bobby Brown è stata fidanzata con Jacob Sartorius ma negli ultimi tempi il suo cuore ha iniziato a battere per Romeo, il figlio di Victoria e David Beckham.