Finalmente è stato svelato il segreto dietro i capelli sempre perfetti della Regina Elisabetta.

Che la regina abbia sempre prestato particolare cura e attenzione al suo look è cosa risaputa.

Elisabetta II, nota anche per le sue mise stravaganti e colorate, appare in pubblico sempre impeccabile.

Video credit @looklikestudios

Parruca sì o no?

A nessuno è mai capitato di vedere la Regina Elisabetta con i capelli spettinati e, alla fine, il suo segreto è stato svelato: nessuna parrucca o hairstylist a corte, bensì solo tanta pazienza ed esperienza.

L’immagine della Regina Elisabetta è sempre stata impeccabile, anche durante l’emergenza sanitaria che ha imposto la chiusura di parrucchieri ed estetisti.

Sua Maestà, nonostante le rigide imposizioni dovute al rischio di contagio e massima diffusione del coronavirus, è apparsa sempre in perfetta forma.

In tanti si sono chiesti come riuscisse ad essere ineccepibile, sempre e comunque. E come i suoi capelli avessero sempre una mise perfetta anche senza un hairstylist a corte.

Il look sobrio ma ugualmente curatissimo della Regina Elisabetta non è passato inosservato e, durante la pandemia. Si è anche pensato che sua Maestà avesse infranto le rigide regole imposte per correre dal suo parrucchiere di fiducia.

Ma non è affatto così: c’è un segreto che lei ha nascosto e che, nelle ultime ore, è stato svelato da una fonte vicina alla famiglia reale.

Come fa la Regina ad avere sempre i capelli in ordine?

Cosa si nasconde dietro il look sempre perfetto e curato della Regina Elisabetta che, dall’altro dei suoi 94 anni, continua ad essere vista come una icona di stile e bellezza?

Nessuna parrucca posticcia e nessun parrucchiere a corte ma, come molte donne, anche sua Maestà si acconcia da sola senza l’aiuto di esperti. A svelarlo è stato un insider che, attraverso le pagine del Sun, ha rivelato il mistero che si nasconde dietro i capelli della mamma del principe Carlo.

La fone ha spiegato: