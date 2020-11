Regina Elisabetta: ama truccarsi da sola, si affida a dei professionisti solo quando appare in tv per tenere dei discorsi alla nazione.

La Regina Elisabetta è sempre elegantissima e curata nei minimi dettagli ogni volta che appare in pubblico con i suoi completi colorati e sgargianti che fanno la storia.

Così come i cappelli originali e le borsette di pelle che abbina in modo impeccabile. Avreste mai immaginato che per quanto riguarda il trucco, la sovrana nasconde un piccolo “segreto”?

Siamo naturalmente portati a pensare che, essendo un personaggio in vista, abbia un apposito staff che si occupa del suo make-up, ma rimarrete sorpresi del fatto che la verità è molto diversa.

The Queen ama truccarsi da sola e lo fa in occasione di tutti i suoi impegni ufficiali.

Video credit @tg2000

A rivelarlo è stata la sua assistente personale Angela Kelly nel libro “The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe“, nel quale ha spiegato che Elisabetta si dà da fare in prima persona per abbinare rossetto e make-up al resto del look.

Fa delle eccezioni solo in occasione delle apparizioni in tv, ovvero quando tiene dei discorsi ufficiali alla nazione. Insomma, la Regina ha dato l’ennesima prova del fatto che è una donna indipendente ed emancipata.

Il trucco fai-da-te

Un velo di rossetto sulle labbra, un po’ di cipria a compattare la pelle, colori delicati sugli occhi. Elisabetta II, il segreto della propria bellezza, lo ha imparato in fretta e, negli anni, si è premurata di coltivarlo, rendendo così vana la presenza di qualsivoglia truccatore.

La Kelly ha spiegato:

Sareste sorpresi nel sapere che c’è una sola occasione, ogni anno, nel corso della quale Sua Maestà rifiuta di provvedere da sé al proprio trucco.

L’occasione, come documentato da Kelly, è rappresentata dal discorso con il quale la Regina Elisabetta augura ai propri sudditi un buon Natale.

Allora, prima che le telecamere si accendano e il rito delle feste cominci, la sovrana chiama a sé un truccatore e gli comanda di renderla splendente. Cosa, questa, che anche le nuore, Kate Middleton e Meghan Markle, starebbero cercando di imparare.

Le due, più dipendenti dai lussi della vita regale, avrebbero cominciato a truccarsi da sole. Di tanto in tanto, in occasioni più e meno speciali.

La Duchessa di Cambridge, nel giorno del proprio matrimonio, avrebbe chiesto al make up artist Bobbi Brown di assisterla, non di truccarla.

Al fondotinta e al mascara, dunque, avrebbe provveduto da sé. Ma la novità sarebbe durata poco. E a riprovarci, sancendo la propria indipendenza, sarebbe stata poi Meghan Markle.

La Duchessa di Sussex, per le occasioni meno formali, amerebbe curare da sé il proprio aspetto: unghie, trucco, capelli, in un atto d’amor proprio che, però, è (ancora) ben lontano da quello compiuto dalla Regina ogni mattina.

Foto: queenelizabethiiuk