Regina Elisabetta: il consiglio sullo smalto che diede per il giorno delle nozze reali alla Duchessa di Cambridge, Meghan Markle e la principessa Eugenie.

La Regina Elisabetta che ama sempre vestirsi al neon (ed è meravigliosa anche per questo), deve affrontare un duro di scoglio di stile ogni volta che deve studiare un abbinamento che sia in coordinato con la sua nail art.

Per risolvere ogni tipo di problema, il parrucchiere della regina, almeno secondo quanto ha raccontato Allure, nel 1989 ha scritto una lettera alla regina degli smalti Essie Weingarten per chiedere di ricevere una tonalità che stesse bene con tutto.

La regina Elisabetta ha ricevuto Essie Ballet Slipper, uno smalto di un rosa tenue che ricorda la nuance delle iconiche scarpette da ballo. E da allora non l’ha mai tradito.

Video Credit @breakingnews

Lo sapevamo da sempre che Eli era una regina di stile, oltre che una regina in tutti i sensi.

Detto questo, la regina Elisabetta spesso lo protegge con i guanti bianchi.

Da quando la Regina ha adottato la vernice Essie come elemento base del suo vestito, l’ha condivisa con le spose reali come suggerimento per i loro matrimoni.

Kate è stata la prima reale oltre alla monarca a far debuttare la manicure nude per il suo matrimonio con il principe William nel 2011.

Anche Meghan Markle ha seguito il consiglio della Queen, ed al suo matrimonio con il principe Harry nel 2018 ha mostrato la sua vernice chiara.

Più recentemente la principessa Eugenie ha mostrato la sua nail art perfetta dello stesso colore della Regina Elisabetta II in occasione del matrimonio con Jack Brooksbank anche nel 2018.

Nel 2017, un portavoce di Essie ha ringraziato i reali per il loro amore per lo smalto Ballet Slippers, dicendo:

Siamo incredibilmente orgogliosi che la regina e Kate Middleton abbiano apprezzato i nostri prodotti nel corso degli anni.

Aggiunge:

In Essie ci sforziamo di creare colori belli e professionali che attraggano ogni donna in ogni occasione. Ballet Slippers è di gran lunga una delle nostre tonalità più popolari, ed è bello vedere che ha un fedele seguito tra tutti.

Foto: mysoftcolors