Ma dove vai in spiaggia se non hai con te tutto il necessario? Creme solari, costumi da bagno, occhiali da sole, magari un cappello per proteggersi dal sole, ma anche i migliori teli mare originali per poter prendere la tintarella comodamente, stendendo questi pezzi di tessuto direttamente sulla sabbia o sul lettino.

Scegliere il perfetto telo mare da spiaggia non è assolutamente semplice. Perché ognuno ha le sue esigenze. C’è chi cerca modelli ampi e chi invece asciugamani che si asciugano in fretta. Chi vuole qualcosa di originale e chi cerca asciugamani da mare o da piscina specifici per i lettini, per prendere la tintarella comodamente. A patto di applicare prima la migliore crema solare possibile.

Asciugamani da mare da inserire nelle borse da mare o da piscina scelte, quindi che non occupino troppo spazio. E da tenere sempre a portata di mano, perché non si sa mai quando la voglia di una bella nuotatina, in estate all’aria aperta e in inverno al chiuso, può avere il sopravvento.

Oggi ti sveliamo 7 interessanti modelli di teli mare originali che puoi acquistare direttamente online, magari con qualche interessante offerta su Amazon.

Asciugamano da Spiaggia in Microfibra XXL

Fonte foto da Amazon

YZCX propone il suo telo mare in tessuto in microfibra di altissima qualità, morbido e delicato, quindi ideale per ogni tipo di pelle e per tutte le età. La superficie è liscia, il modello è leggero, la materia prima è antibatterica. Inoltre l’asciugamano, che misura 90×180 centimetri, asciuga rapidamente ed è anche in grado di non trattenere la sabbia. Così non avremo granelli ovunque quando torneremo a casa.

Facile da trasportare, l’asciugamano ha anche il suo piccolo sacchettino, così da portarlo ovunque. Ed è ultraleggero. Ideale per la spiaggia e per la piscina, può essere multiuso, visto che è davvero molto versatile: per un picnic in campagna, per fare yoga, per praticare lo sport preferito a terra, per andare in palestra, per il campeggio, in viaggio e molto altro ancora. I teli da mare originali a righe sono disponibili nelle varianti blu e rosa.

Telo mare da lettino Beach is my Happy Place

Fonte foto da Amazon

Sophie Maison con il suo telo mare da lettino Happy Place rende felice ogni nostra giornata all’aria aperta. Un asciugamano a righe, in beige e bianco, realizzato in cotone delicatissimo, a tema mare, con la scritta “Beach is my Happy Place“, a rimarcare il fatto che tutti amiamo vivere le nostre giornate al mare. Magari si potesse stare in spiaggia tutto l’anno.

Comodo, originale, versatile, il telo mare diventa anche un’ottima idea regalo da fare e da farsi. Perfetto per andare al mare o in piscina, possiamo anche usarlo in altre occasioni, per ricordarci quanto amiamo la spiaggia.

Asciugamano da Spiaggia Telo Mare in Microfibra

Fonte foto da Amazon

Un altro telo mare in microfibra, questa volta firmato da AOOGD. Leggero e portatile, questo asciugamano è ad asciugatura rapida, con una velocità te volte superiore rispetto a quelli tradizionali. Così possiamo usarlo subito e non dobbiamo attendere troppo tempo. Inoltre questi asciugamani in microfibra sono molto leggeri e molto sottili, ideali per asciugarci dopo un bagno al mare o in piscina, ma anche in campeggio, in viaggio, quando facciamo fitness, o siamo a fare una bella escursione.

La sabbia non si attacca, grazie al materiale che, con una semplice scossa, manda via ogni singolo granello. Ogni asciugamano è contenuto all’interno di uno zainetto portaoggetti, dove possiamo anche inserire altri piccoli oggetti che possono essere utili quando prendiamo il sole. Una pratica fibbia ci consente di essere sempre a nostro agio, quando siamo in spiaggia, a bordo piscina o magari in una sauna a rilassarci. Il materiale è altamente ecologico e morbido al tatto. La stampa è solo frontale e di alta qualità, quindi non svanirà facilmente.

Telo Spiaggia Antisabbia

Fonte foto da Amazon

Se non ami la sabbia e odi tornare in auto o a casa e ritrovarti granelli ovunque, dove meno te lo aspetti, Balcony & Falcon ha pensato il suo interessante telo per la spiaggia antisabbia. Molto grande, ideale per una famiglia numerosa o per un gruppo di amici, si porta facilmente con sé e si può comodamente fissare, così da averlo con noi al mare, in piscina, ma anche in campeggio o durante una passeggiata o un’escursione se vogliamo riposarci un po’.

Disponibile in blu e in arancio, nella taglia da 140×200 centimetri, il materiale di realizzazione è il poliestere impermeabile. Una materia prima leggera e resistente, facile da avere sempre con sé e richiudere, si può lavare comodamente in lavatrice. Il telo è facile da pulire e si asciuga velocemente. Da chiuso ha un ingombro davvero minimo, mentre quando è aperto ci possono stare anche sdraiate dalle 3 alle 4 persone. Se ci sono bambini, ancora di più. La confezione contiene anche dei picchetti per fissare il telo, così anche in caso di vento non si hanno problemi.

SummerSand Telo mare microfibra grande

Fonte foto da Amazon

Il telo mare in microfibra SummerSand è davvero molto grande (180 centimetri per 160 centimetri). Antisabbia e ad asciugatura rapida, a righe blu o a righe di color grigio, il materiale è leggero e morbido. Non avrai più sabbia addosso o nella tua borsa del mare. E poi si asciuga davvero molto rapidamente mentre prendi il sole. Il telo è comunque compatto, quindi si può trasportare con estrema facilità.

Ideale per la spiaggia, per la piscina, per i viaggi, per trascorrere delle piacevoli giornate all’aria aperta, per il campeggio, per le scampagnate con gli amici e molto altro ancora!

Fit-Flip Asciugamano in Microfibra – in Tutte Le Misure / 16 Colori

Fonte foto da Amazon

Per chi ha sempre poco spazio, ecco l’asciugamano in microfibra Fit Flip disponibile in diverse misure e in diversi colori. Compatto, leggero, ad asciugatura rapida, è l’ideale per chi al mare è minimalista e non vuole portarsi dietro borse troppo pesanti o per andare in palestra.

Gli asciugamani in microfibra assorbono facilmente e velocemente. E si asciugano ancora più rapidamente, rispetto ai tradizionali modelli in cotone. Ogni telo ha un passante aggiunto che permette di appenderlo comodamente anche ad asciugare. Ed è in vendita con una rete inclusa per poterlo portare sempre con sé. Si lava anche in lavatrice a 60 gradi.

Dock & Bay Telo Mare

Fonte foto da Amazon

Infine, ecco il telo mare ad asciugatura rapida Dock & Bay, anti sabbia, compatto e leggero, realizzato con materiali riciclati al 100%. Disponibile in 5 divere misure e in tantissime colorazioni differenti, perfetto per la spiaggia, per la piscina o per altre occasioni. La sabbia rimane in spiaggia, così il telo mare è sempre perfetto.

Inoltre il materiale utilizzato è riciclato al 100% ed è composto da 83% di poliestere e 17% di poliammide. Sono morbidissimi, si asciugano rapidamente e sono molto assorbenti.

Buono shopping!