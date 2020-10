Che fine ha fatto Andrea Mingardi? Scopriamo cosa fa oggi il cantautore

View this post on Instagram

Buon pomeriggio Amici! Domani inizia il Festival di Sanremo​ e io voglio ricordare con voi la mia prima volta, ricordando un grande amico che non c'è più che con me condivise quella bella emozione. Trovate il video sulla mia pagina facebook! Ciao Alessandro! #musicaitaliana #sanremo2019 #festivaldisanremo #musica #music #italia #sanremo1992 #alessandrobono #conunamicovicino #amico #amicizia #friends #sanremorai #rai #raiuno