Che fine ha fatto Daniele Ronda? Scopriamo cosa fa oggi il cantante

Daniele Ronda ha scritto per Nek diverse hit che hanno scalato le classifiche. Il cantautore nel corso degli anni si è ritagliato una carriera all’insegna della qualità. Ripercorriamo la sua storia artistica e scopriamo cosa fa adesso.

Daniele Ronda

Daniele Ronda è nato a Piacenza, il 23 ottobre del 1983. Fa il suo esordio nel mondo della musica nella seconda metà degli anni 2000, quando Alfredo Cerruti, manager di Nek, lo prende sotto la sua ala dopo aver ascoltato i provini di Almeno stavolta e L’anno zero.

I brani vengono incisi da Nek, e Almeno stavolta diventa un grande successo. Il talento di Ronda è evidente e Cerruti e Nek non se lo lasciano scappare.

Altri singoli di successo scritti da Daniele e cantati da Nek in quegli anni sono: Lascia che io sia, Ancora un giorno di te, Tira su il volume. Ma Ronda scrive anche per altri artisti, come Massimo Di Cataldo, Dj Molella e Mietta, per la quale scrive la hit Baciami adesso.

Da parte in folk

Daniele è pronto per fare il suo esordio nel mercato discografico a suo nome, e impiega molto tempo per realizzare Da parte in folk, con brani in dialetto piacentino, che esce dopo mille peripezie nel 2011.

L’album contiene prestigiose collaborazioni: Tre corsari con Davide Van De Sfroos e Figli di Chernobyl con Danilo Sacco.

Un anno dopo è la volta de La sirena del Po. Con questo album Daniele intensificherà la sua attività live, tenendo oltre cento concerti in un anno in tutta Italia.

Gli ultimi anni

Nel 2014, Daniele torna con La rivoluzione e i singoli Ognuno di noi e Gli occhi di mia nonna, oltre alla title track.

Con questo album si toglierà molte soddisfazioni, come quella di apre i concerti per Ligabue, di partecipare al concertone del Primo Maggio e al concerto di Natale.

L’ultimo album di Ronda è datato 2017 e si intitola A Beautiful Mind. Nata d’estate, Un’altra bugia, Lo strano sentimento, sono i singoli estratti.