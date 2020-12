Che fine ha fatto Jenny B? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Jenny B è una delle voci più potenti e versatili che ci sono in Italia, che nel corso degli anni ha conosciuto il successo e che di certo meritava di più. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Jenny B, gli inizi

Giovanna Bersola, in arte Jenny B, nasce a Catania, il 20 luglio del 1972. Inizia la sua carriera giovanissima come corista di Zucchero. Oltre a fare i cori nei dischi del bluesman, lo segue anche nei tour,

The Rhythm of the Night di Corona, The Summer Is Magic dei Playahitty, You and I di J.K.. sono negli anni novanta tre vere e proprie hit che vendono milioni di copie. Chi canta realmente queste canzoni è proprio Jenny B.

Una pratica abbastanza consueta della discografia non solo di quel periodo, era quella infatti di mandare in tv un determinato personaggio, che cantava in playback con la voce di una “vera cantante”. A questo punto Jenny B ha venduto milioni di copie ma nessuno la conosce.

Il successo

Dopo aver inciso un paio di album con i Funk Company e dopo aver cantato il ritornello di Dammi solo un minuto dei Gemelli Diversi, finalmente per Jenny arriva il meritato successo personale con la vittoria nel 2000 al Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte.

Il brano, Semplice sai, si aggiudica anche il premio della critica Mia Martini. Esce così il suo primo album solista, Come un sogno, che non ottiene però il successo sperato in fatto di vendite.

Dopo aver duettato con Piotta in La mossa del giaguaro, Jenny partecipa al Festival di Sanremo con Anche tu, stavolta tra i big, con la quale arriva sesta. Nei due anni successivi escono i singoli Love is the music e Paradiso Beach, in coppia con Alan Sorrenti. Nel 2004 e 2005 fa parte del cast della nota trasmissione tv La corrida.

Gli ultimi anni

Nel 2006, Jenny prende parte alla terza edizione di Music Farm, dove si aggiudica il premio della critica. Successivamente, Massimo Ranieri la vuole per il suo spettacolo Tutte donne tranne me.

Nel 2007 esce l’album live Jenny B in concert, mentre nel 2010 incide con Ivana Spagna e Silvia Mezzanotte il brano Tu, a cui fanno seguito nel 2011 gli album Esta soy yo e Standards con Roberto Pregadio. Album decisamente di nicchia.

In questi ultimi anni Jenny ha tenuto svariati concerti ma non ha più rilasciato inediti. Lo scorso anno la sua voce è stata utilizzata in Ritmo (Bad Boys for Life) dei Black Eyed Peas e J Balvin. Il brano infatti riprende la celebre hit The Rhythm of the Night, interpretata da Corona, ma cantata da Jenny.