Che fine ha fatto Marco Armani? Scopriamo cosa fa oggi il cantante

Marco Armani, molto popolare nella seconda metà degli anni ottanta grazie alle sue fortunate esibizioni sul palco del Festival di Sanremo. Ripercorriamo le tappe salienti della sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Marco Armani, gli inizi

Marco Armani, in arte Marco Antonio Armenise, nasce a Bari, il 14 giugno del 1961. Inizia la sua carriera nei primi anni 80 incidendo il brano Domani. Nel 1983 fa il suo esordio al Festival di Sanremo, con È la vita.

Torna al Festival l’anno dopo con Solo con l’anima mia, brano scritto per lui da Luca Carboni e Ron, che si piazza seconda tra i giovani e ottiene un discreto successo.

Ma è nel 1985 con Tu dimmi un cuore ce l’hai, sempre dal palco dell’Ariston che Marco ottiene il grande successo. Esce così il suo primo album: Le cose che vanno lontano.

Molti volti

Nel 1986, Marco si conferma a Sanremo con Uno su l’altro. Molti volti del 1987 è il titolo del secondo album. Un album importante, scritto interamente assieme a Pasquale Panella.

Passano 4 anni per Posso pensare a te? Il suo nuovo album. Nel 94 Marco torna a Sanremo con Esser duri, scritto assieme a Luca Carboni. Tre anni dopo è la volta dell’album 13. Da qui in poi la carriera di Marco è un continuo cercare di rientrare nel grande giro.

La televisione

Dopo anni di silenzio, Marco partecipa a La notte vola, gara musicale in tv nel 2001, arrivando in semifinale. Nel 2004 è uno dei concorrenti di Music Farm. Grazie a questa esperienza Armani ottiene una discreta visibilità e torna a cantare in Nessuna ragione, con Lighea.

Nel 2015, dopo anni di assoluto silenzio se si esclude l’album del 2007 Parlami d’amore, dove reinterpreta i brani di Cesare Andrea Bixio, Marco canta tutte le sigle finali della trasmissione Techetechetè.

Nel 2018 partecipa al contest Ora o mai più e dopo questa partecipazione pubblica Con le mie parole , con brani inediti e alcuni dei suoi successi con Red Canzian, Ron e Luca Carboni.