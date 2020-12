Che fine ha fatto Nathalie? Scopriamo cosa fa oggi la cantautrice

Nathalie è diventata popolare vincendo la quarta edizione di X Factor nel 2010. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso la cantautrice.

Nathalie, gli inizi

Nathalie, nome d’arte di Natalia Beatrice Giannitrapani, nasce a Roma, il 16 dicembre del 1979. Inizia la sua carriera nei primi anni 2000 prima come cantante del gruppo gothic Damage Done e poi come solista.

Partecipa a diversi festival e concorsi vincendo il Premio Demo – Siae e il MArteLive, riuscendo così ad aprire i concerti di nomi di un certo prestigio come Marco Parente, Cristina Donà.

Inoltre partecipa alla colonna sonora del film Trappola d’autore di Franco Salvia nel 2009 e della serie televisiva Crimini del 2010.

Da X Factor a Sanremo

Nel 2010 Nathalie partecipa alla quarta edizione di X Factor portando a casa la vittoria finale con il brano In punta di piedi, un suo inedito, che diventa disco d’oro in poco tempo. L’ep dal titolo eponimo che contiene quattro delle cover presentate a X Factor arriva fino al tredicesimo posto in classifica.

L’anno dopo Nathalie è sul palco del Festival di Sanremo con il brano Vivo sospesa, con il quale si classifica al settimo posto. Esce così il suo primo album di inediti che porta lo stesso nome del pezzo portato a Sanremo.

Due anni dopo Nathalie torna con Anima di vento, trainato dal singolo Sogno d’estate col featuring di Raf. L’album contiene anche un duetto con Franco Battiato dal titolo L’essenza, col quale vince il Premio Lunezia.

Gli ultimi anni

Sul finire del 2014 Nathalie pubblica la cover de L’anamour, di Serge Gainsbourg, per il cortometraggio Dirsi addio tratto da un racconto di Chiara Gamberale.

Dopo qualche anno di silenzio, Nathalie è tornata sul mercato discografico nel 2018 con un concept album incentrato sull’acqua, intitolato Into the flow. L’album è stato anticipato dal singolo Smile in a box.