Che fine ha fatto Petra Magoni? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Petra Magoni, dagli esordi da solista ai Musica Nuda con Ferruccio Spinetti, sempre in nome della qualità

Petra Magoni è una delle voci più belle e versatili che ci siano oggi in Italia. Dagli esordi da solista ai Musica Nuda con Ferruccio Spinetti, ha realizzato diversi lavori di alta qualità artistica. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo i suoi ultimi progetti.

Petra Magoni

Petra Magoni nasce a Pisa, il 28 luglio del 1972. Studia canto presso il Conservatorio di Livorno e l’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Milano, perfezionandosi in musica antica con Alan Curtis.

Dopo alcune esperienze nel mondo della musica antica e operistica approda al rock nel gruppo pisano Senza freni, con il quale partecipa all’edizione 1995 di Arezzo Wave.

La carriera solista

Nella seconda metà degli anni 90, Petra partecipa due volte a Sanremo, nel 1996, con la canzone “E ci sei”, tratta dal suo album di debutto Petra Magoni e l’anno dopo con “Voglio un Dio” a cui fa seguito l’album Mulini a vento.

In questo periodo appare in numerose trasmissioni televisive e partecipa inoltre a Bagnomaria di Giorgio Panariello, con il quale scrive e incide la canzone “Che Natale sei”.

Se si escludono due album, usciti il primo con lo pseudonimo di Sweet Anima, dove Petra omaggia le canzoni di Battisti in inglese e il secondo come Aromatic dove si immerge in atmosfere electro pop, l’ultimo album da solista a suo nome è del 2007 e si intitola Guarda che luna.

Musica Nuda

Nel gennaio 2003, Petra incontra Ferruccio Spinetti (all’epoca da 15 anni contrabbassista della Piccola Orchestra Avion Travel) con il quale da vita al progetto Musica Nuda.

In questi anni il duo ha inciso svariati album, tutti di pregevole fattura, anche avanguardisti per certi versi, ha collaborato con musicisti di rilievo della scena italiana e internazionale e ha avuto diversi riconoscimenti.

Il loro ultimo album di inediti è del 2017 e si intitola Leggera, mentre l’anno dopo è uscito Verso Sud, un disco live. Petra con Annalisa Minetti e Mario Biondi ha partecipato ad aprile al progetto Nemico invisibile di cui è stato pubblicato il singolo Il nostro tempo.