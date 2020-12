Che fine ha fatto Pier Cortese? Scopriamo cosa fa oggi il cantautore

Pier Cortese è diventato popolare nella seconda metà degli anni duemila grazie a una manciata di singoli di successo, Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Pier Cortese, gli inizi

Pier Cortese nasce a Roma, il 23 aprile del 1977. Inizia la sua carriera nel 2000 arrivando secondo col brano Meglio breve alla sezione musicale del Giffoni Film Festival. Nello stesso anno apre i concerti di Max Gazzè.

Nel 2005 è tra i finalisti di Musicultura con Il basilico. Ma è con Souvenir, che Pier riscuote il suo primo grande successo e inizia a farsi conoscere al grande pubblico. Nel 2006 esce così il suo primo album, Contraddizioni, con il quale vince il Premio Mia Martini come miglior artista emergente.

Dall’album viene estratto anche il singolo Dimmi come passi la notti, che ripete il successo di Souvenir. Tra gli altri brani, da segnalare anche Prima che cambierà.

Sanremo

Nel 2007, Pier partecipa al Festival di Sanremo con Non ho tempo, al quale segue la riedizione del suo primo album. Con Flavia Cercato, subito dopo, conduce il programma tv Stelle e padelle. Nel 2008 duetta con Mondo Marcio nel brano Tutto può cambiare.

Nel 2009 anticipato dal singolo Grazie, esce il suo secondo album Nonostante tutto continuiamo a giocare a calcetto. Tra gli altri brani, Cambio, Buona fortuna, Le certezze.

Tre anni più tardi è la volta di Discoverland un album realizzato insieme a Roberto Angelini in cui i due reinterpretano “a loro modo” brani famosi. Progetto che avrà un seguito nel 2016 con l’album Drugstore che contiene anche l’inedito Il pusher.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni, Pier ha realizzato due album dedicati ai più piccoli: Little Pier e le storie ritrovate e Lasciateci la fantasia e si è occupato soprattutto di produzione.

Per Fabrizio Moro ha prodotto gli album L’ Inizio e Via delle girandole. Per Niccolò Fabi, l’album Tradizione e tradimento. Col cantautore romano inoltre collabora da anni e in qualità di musicista lo segue nei suoi tour.