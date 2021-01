Che fine ha fatto Tiziana Rivale? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Tiziana Rivale è diventata popolare nei primi anni ottanta, grazie alla vittoria del Festival di Sanremo con il brano Sarà quel che sarà. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Tiziana Rivale

Letizia Oliva in arte Tiziana Rivale, nasce a Formia, il 13 agosto del 1958. Inizia la sua carriera verso la fine degli anni settanta nel gruppo Rockcollection. Partecipa a diversi concorsi canori e per tre anni fa parte del cast degli spettacoli di Gino Bramieri.

Con il nome di Tiziano Ciao, nel 1981, incide il suo primo 45 giri Addio Beatles / Meglio Charlot. L’anno dopo come Tiziana Rivale, esce il suo secondo 45 giri L’amore va / Serenade.

Nel 1983, Tiziana partecipa al Festival di Sanremo e lo vince con Sarà quel che sarà, che rimane ancor oggi il suo brano più celebre.

Los Angeles

Il suo primo album, Tiziana Rivale, esce nel 1984, tra i brani, Questo mondo è una baracca. Contatto, il secondo nel 1986, col singolo Ferma il mondo. In questo lasso di tempo, l’artista si esibisce live in Italia e all’estero.

Nel 1988 si trasferisce a Los Angeles, dove incide l’album rock Destiny. Dopo anni di silenzio torna con il brano È finita qui che anticipa Con tutto l’amore che c’è, del 1996, album che contiene molte cover, così come il successivo Angelo biondo di due anni più tardi.

Da qui in poi e quasi per tutti gli anni 2000, la Rivale si dedica alla tv, in particolare, facendo parte del cast dei vari programmi revival di Paolo Limiti che in quegli anni riscuotono un enorme successo.

Gli ultimi anni

Tiziana Rivale torna alla musica nel 2009 con l’album Mystic Rain, virando su sonorità care all’Italo Disco. Seguono gli album True, del 2011 e Babylon del 2015, con la dance principale protagonista.

Due anni più tardi è la volta dell’album Ieri, oggi e domani, che ripropone il disco Contatto, più un best of con due inediti: Più forte e La busta. Nel 2019 è tornata in tv, partecipando come concorrente a Tale e Quale Show. Lo scorso anno è uscito il singolo Don’t Cheat.