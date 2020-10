Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, la signora di Rai Uno Mara Venier ha confermato, nella puntata andata in onda ieri, domenica 25 ottobre 2020, che dalla prossima stagione potrebbe lasciare la guida di Domenica In.

Mara Venier: futuro stabilito

Le esternazioni ribadiscono quanto già rivelato dalla conduttrice al magazine Oggi pochi giorni fa. Pare proprio che la Zia della televisione italiana abbia ormai stabilito il suo futuro e, sebbene manchino i crismi dell’ufficialità, difficilmente tornerà indietro.

Progetti con Maria De Filippi

All’origine della decisione di Mara Venier ci sarebbe la stanchezza e il desiderio di dedicar maggiore tempo agli affetti. Comunque ciò non significa che sparirà definitivamente dal piccolo schermo, ma che ha intenzione di allentare i ritmi. Eppure, fra poco prenderà il timone de Lo Zecchino d’Oro con Carlo Conti. Mentre con Maria De Filippi realizzeranno altri progetti.

Durante la chiacchierata con Fazio, avvenuta in un clima goliardico, Mara ha concesso pure dei curiosi retroscena sul suo passato. Ad esempio quello in cui assieme alla madre Elsa Masci (tristemente venuta a mancare nel 2015) fumò uno spinello. Erano andati a casa di amici hippie, per l’esattezza di Claudio Volonté, il fratello dell’attore Gianmaria.

Una canna alla madre

A un certo punto passava una canna. Lei non aveva mai fumato e non ne era mai stata attratta, ma per cortesia la prese e fumò senza aspirare. La combriccola di amici sollecitò Mara a far provare il ‘prodotto’ alla madre. Inizialmente lei si rifiutò, ma data l’insistenza della compagnia ‘obbedì’. Da allora, non appena da Venezia la raggiungeva a Roma, le chiedeva quando si sarebbero recati da quei suoi amici.

Mara Venier: una brutta ferita

Infine, Mara Venier ha raccontato a Fabio Fazio di essersi recentemente procurata una brutta ferita. In bagno, in piena notte, è andata a sbattere, fatto cadere e messo il piede scalzo su una bottiglietta di profumo ed ha iniziato a sanguinare copiosamente.