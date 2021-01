Che fine hanno fatto i Lost? Scopriamo cosa fa oggi la band

I Lost sono diventati famosi in Italia sul finire degli anni 2000, grazie a una serie di singoli di successo, poi, dopo un periodo di appannamento, dal punta di vista delle vendite, si è sciolta, per riformarsi un paio di anni fa. Ripercorriamo la loro carriera e scopriamo gli ultimi progetti della band.

Lost, gli inizi

I Lost si formano nel 2003 sull’asse portante formata da Walter Fontana alla voce e Roberto Visentin alla chitarra. Nel 2006, grazie al buon successo ottenuto su My Space, soprattutto grazie al singolo, My (?), li nota Matteo Franzan, che diventa il loro produttore.

Nel 2007, firmano per la Carosello Records. Oggi, il loro primo singolo, ben figura in classifica, così come il secondo Tra pioggia e nuvole, grazie anche ai passaggi nel programma TRL LIVE DI MTV.

Un anno dopo, viene pubblicato l’album XD, con tra i brani Standby e Nel silenzio. A fine 2008, la band fa uscire il CD – DVD, Live @ MTV.it, registrato durante l’MTV DAY dello stesso anno.

La popolarità

I Lost tornano sulla scena a metà 2009 con l’album Sospeso, trainato dal singolo Sulla mia pelle che vede lil featuring di Joel Madden dei Good Charlotte. Tra gli altri brani, Sopra il mondo e Immagini. Sospeso conferma in toto il successo del gruppo.

Nel 2010, arriva Allora sia buon viaggio, che è ad oggi, l’ultimo album di inediti della band. L’applauso del cielo, colonna sonora del film Una canzone per te di Herbert Simone Paragnani, dove il gruppo fa anche un cameo e Il cantante, sono i singoli estratti.

Anche questo lavoro vende bene e i Lost sono all’apice della popolarità, ma nel 2011, la band si scioglie e i componenti, a cominciare dal cantante Walter Fontana, annunciano di intraprendere la carriera solista.

Gli ultimi anni

I Lost, tornano insieme per un concerto, sul finire del 2017, a 7 anni dall’ultima esibizione live. Nel 2018 annunciano ufficialmente la reunion. Nel 2019 la band pubblica due brani inediti, si tratta di Una canzone buona e I suoi vent’anni.

Il 15 gennaio di quest’anno è uscito il nuovo singolo Banksy, preludio forse al nuovo album della band a undici anni dall’ultimo lavoro in studio.