Ancora guai grossi per Chiara Ferragni: la Guardia di Finanza irrompe ovunque

Quando si commette un reato, si innesca la complessa macchina della legge e della burocrazia. Ed essendo la legge è uguale per tutti, le indagini sulla questione della beneficenza di Chiara Ferragni continuano. La giovane influencer, Chiara Ferragni al centro di alcune spiacevoli vicende legali, oggi ha visto la Guardia di Finanza entrare nei suoi stabilimenti oltre che in quelli di Oreo, Trudy e Dolci Preziosi per delle perquisizioni legate alle accuse a suo carico.

Le questioni legali legate e a Chiara Ferragni, giovane influencer e imprenditrice italiana, continuano senza sosta. Infatti, nella giornata odierna la Guardia di Finanza, su richiesta della procura di Milano, ha eseguito una serie di perquisizioni, nelle aziende della Ferragni e le ditte associate ad essa. L’influencer è indagata per truffa aggravata, per le vicende legate alla vendita di prodotti con scopo di beneficienza.

Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il PM Cristian Barilli, hanno dato il via alle normali azioni previste in questi casi. Nella giornata odierna, con la piena collaborazione delle parti, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano, si sono recati, per prelevare della documentazione in diverse sedi italiane. a Milano, la sede di Oreo, a Cerealitalia che detiene il marchio Dolci Preziosi in provincia di Bari ed a Tarcento per visitare l’azienda Trudi, che ha creato la mascotte di Chiara Ferragni.

Anche negli uffici di Fenice e Tbs-Crew, società della influencer, i finanzieri hanno acquisito documenti ed email fondamentali per le indagini. Infatti, questo passaggio, è cruciale per poter chiarire tutta l’intera vicenda. Tutti questi documenti prelevati nelle diverse sedi sopracitate, dovranno essere analizzati a fondo per poter sbrogliare tutti i nodi giuridici. In molti si sono chiesti se Chiara Ferragni sarà presente alla Fashion Week di Milano, e forse, proprio per questo motivo, anche oggi si trovava in casa.