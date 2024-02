Chiara Ferragni sfoggia un outfit da migliaia di euro: il costo della borsa è da capogiro

L'outfit del giorno di Chiara Ferragni vale oltre 25.000€ per via della borsa rara che indossa

Da ormai diverse settimane sono iniziate le sfilate più attese di tutto l’anno, da Parigi a Milano, e il mondo della moda è in fermento. Ma, la domanda di molti è se, dopo le diverse assenze dalle scene, Chiara Ferragni sarà presente alla Fashion Week di Milano. In attesa di scoprire se l’influencer sarà presente o meno, Chiara posta il suo look odierno. Ma ciò che molti ignorano, è il valore totale dell’outfit di Chiara Ferragni, che supera i 25.000€.

Il look di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, influencer ed imprenditrice italiana, recentemente si è trovata al centro di diversi scandali e gossip. Tanto che la sua assenza da diversi eventi pubblici ha portato i fan ad ipotizzare diversi scenari. Dopo aver disertato la settimana della moda di Parigi, ed aver preferito la montagna alle sfilate di Milano, i suoi fan si chiedono se sarà presente alla Fashion Week di Milano. Oggi forse come preparazione alle sfilate la donna condivide con i suoi follower il suo look.

Pantaloncino a vita alta, con dettagli a quadri rossi che fuoriescono dalle tasche, abbinata una maglia con scollo a V con la stessa trama. Per concludere l’outfit, calze nere velate, mocassini e un bomber nero in stile biker. Un look adatto a queste giornate che preannunciano l’arrivo della primavera. A chiudere l’outfit, tutto firmato Moschino, Chiara Ferragni indossa una borsetta molto rara e costosa.

La borsa indossata da Chiara Ferragni nel suo outfit

Solo l’abbigliamento vale all’incirca 900€, ma la borsetta è il pezzo forte del look. La Kelly di Hermès, modello Crocodile Porosus Rouge Cerise, viene venduta sui siti di seconda mano per 24.824€. L’outfit totale di Chiara Ferragni, sommando il valore della borsa e dei capi di abbigliamento, supera i 25.000€.

Forse questo look è un indizio per la partecipazione di Chiara Ferragni alla Fashion Week di Milano? Lo scopriremo.