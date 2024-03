“Ha bisogno di riposo”, paura per Camilla: le voci sulla regina preoccupano i sudditi: cosa sta succedendo alla famiglia reale

In giornata la Regina Camilla prenderà un volo privato per godersi un po' di meritato relax lontano da Londra e da tutti gli impegni istituzionali che sta gestendo al posto del marito malato

Per svolgere ogni lavoro, serve attenzione e dedizione ma anche riposo. Infatti se non si è riposati o è difficile rendere al massimo. Da questo discorso non possono essere esclusi personaggi in vista del mondo della politica. Ma oggi, non parliamo di politici italiani, bensì inglese. Infatti la Regina Camilla si prenderà un breve pausa dagli impegni istituzionali per ricaricare le pile.

Da un po’ di tempo Re Carlo III è assente dalle scene nazionali ed internazionali. Per la precisione dopo che gli è stato diagnosticato un tumore del pancreas. Il sovrano al momento è concentrato esclusivamente sul suo stato di salute. Questo non prevede che non si occupi delle decisioni o delle scelte del suo paese, ma ovviamente non è presente agli incontri istituzionali. A farne le veci sono sia la Regina Camilla, che il figlio, il principe William, prossimo nella linea di successione.

Camilla ora si è presa una breve pausa dagli impegni istituzionali, a farle prendere questa decisione è stato il marito stesso. Il sovrano si è reso conto che la moglie si sta sobbarcando di molteplici responsabilità, che aggiunte alla preoccupazione per le condizioni di salute del marito, stanno esaurendo le energie della donna. La sovrana avrebbe deciso di prendere un volo privato in giornata, secondo quanto riportato dal The Sun e godersi un po’ di meritato riposo lontano da Londra. Sempre secondo il The Sun, sarebbe stato proprio Re Carlo ad invogliare Camilla a partire. Questo fa ben sperare sulle sue condizioni di salute. Stando ai programmi reali, la Regina riprenderà i suoi impegni l’11 marzo, giorno in cui sostituirà il marito per il Commonwealth Day all’Abbazia di Westminster

Il re resterà nella città inglese, per sottoporsi a tutte le cure del caso. A sostituire il sovrano e la Regina Camilla saranno la principessa Anna e il principe Edoardo, duca e duchessa di Edimburgo.