“Carlo d’Inghilterra ha pochi mesi di vita”, la notizia shock che sta circolando sul web

Alcune indiscrezioni arrivate sui social affermano che Carlo d’Inghilterra ha il cancro al pancreas e avrebbe ancora poco tempo da vivere. Pare che le sue condizioni siano disperate e per questo, secondo le indiscrezioni, gli sarebbero stati dati meno di sei mesi di vita.

Le informazioni allarmistiche sul Re d’Inghilterra stanno circolando rapidamente su Facebook e TikTok. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte del Palazzo reale inglese sulle condizioni di Carlo III. Non vi è nemmeno nessuna menzione verificata sui principali quotidiani inglesi. La notizia, comunque, da modo di pensare che si possa trattare di un’informazione verosimile, ma è necessario esaminare cosa si cela dietro a questa diffusione.

Il messaggio su Carlo d’Inghilterra riporta l’ipotetica e clamorosa notizia sulla salute dell’anziano regnante inglese. I rumors su di lui sostengono che potrebbe non farcela ad arrivare alla fine di quest’anno, e che, quindi, William d’Inghilterra, il principe molto amato dai sudditi, diventerebbe il nuovo sovrano in caso di decesso di Re Carlo. Tuttavia, la ricerca su importanti testate britanniche come ‘BBC’, ‘The Telegraph’, ‘The Independent’, ‘Daily Mail’ e ‘The Sun’ non ha prodotto alcun risultato. Non c’è traccia della notizia.

Sembra che queste voci possa essere state diffuse deliberatamente per generare interesse e clic, una tattica nota come “death hoax”. Questa strategia coinvolge annunci shock riguardanti la morte imminente di personaggi famosi. Non stupisce che si tratti di una potente esca per attirare l’attenzione online. Celebrità come Giovanni Allevi, Fabri Fibra, Britney Spears, Roby Facchinetti e Will Smith hanno sperimentato notizie false sulle loro morte, fatto che ovviamente dispiace per i fan e per i diretti interessati.

Nel caso di Carlo d’Inghilterra, si aggiunge un elemento di incertezza dovuto ai recenti eventi che coinvolgono i reali britannici. Il suicidio di Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella, ha sconvolto la famiglia reale. La regina Camilla, intanto, sembra esausta, dopo aver assunto maggiori compiti di rappresentanza. Inoltre, alcune fake news circolano su Kate Middleton, suggerendo un rene donato proprio a Carlo d’Inghilterra.

Secondo alcune fonti, Carlo d’Inghilterra starebbe pianificando i dettagli del proprio funerale, un’operazione chiamata “Menai Bridge”. Questo ha alimentato ulteriormente le speculazioni sulla sua salute. È importante notare che la pianificazione dei dettagli funerari è prassi comune per ogni monarca fin dalla sua ascesa al trono.