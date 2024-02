Harry e Meghan, ennesima batosta, la brutta notizia sta facendo il giro del web: come hanno reagito

Netflix non rinnoverà il contratto, in scadenza nel 2025 con Harry e Meghan, i motivi sono legati al fallimento dei loro programmi

Harry e Meghan da molto tempo sono al centro del gossip, sia a causa del loro addio alla famiglia reale, che per altre vicende. Oggi sembra ufficiale la rottura tra Harry, Meghan e Netflix. Infatti, la società e la coppia sarebbero pronti a dividere le loro strade. La decisione sarebbe stata presa da entrambe le parti anche se, per i duchi del Sussex, potrebbero esserci ripercussioni economiche.

Harry e Meghan

Il contratto te Netflix e Harry e Meghan, firmato nel 2020 e in scadenza nel 2025, non verrà rinnovato. La decisione da parte del colosso dello streaming, sarebbe legata a problemi di popolarità. Netflix, insieme ad Harry e Meghan, ha prodotto diversi progetti, come la serie tv Harry&Meghan, il documentario in occasione degli Invictus Game e la serie Leave to lead.

Tutte queste produzioni non avrebbero riscosso il successo che sia Netflix sia i duchi del Sussex speravano. Anzi, sembra proprio che siano state un vero fallimento, dovuto forse alla scarsa popolarità negli ultimi anni. Infatti, dopo il loro allontanamento dalla famiglia reale, i duchi non sono ben visti, anche se ultimamente sembra che i rapporti con la famiglia stiano migliorando.

Per i duchi si profila una perdita economica di tutto rispetto. Infatti, il loro contratto con Netflix portava un guadagno di 100milioni di dollari. Ma ora che la scadenza è vicina, sembra che dovranno ridimensionare le loro spese, vista anche la recente rescissione del contratto anche con Spotify, dal valore di 20milioni di dollari. Sembra che la società di produzione dei duchi del Sussex, la Archewell, non abbia rispettato il minimo di ore di contenuti prodotti dal podcast di Meghan Markle. Da valutare ancora gli ingressi che arriveranno grazie al libro scritto da Harry “Spare”.

Spare libro del principe Harry

Intanto la coppia continua a vivere lontano dall’Inghilterra, in California. Lì, il loro stile di vita lussuoso costerebbe alla coppia milioni di dollari l’anno. Viste le diverse disdette, forse i duchi dovranno ridimensionare le loro uscite e forze Meghan dovrà rinunciare a diventare la “lifestyle queen” che ha sempre voluto essere.