Harry pronto a fare pace con re Carlo, ma qualcosa potrebbe andare storto. Il ruolo di Meghan

La famiglia reale, e tutte le sue storie, appassionano milioni di persone sia inglesi che non. Infatti la famiglia più amata di Inghilterra, è conosciuta in tutto il mondo. Da diverso tempo ormai, si parla del principe Harry e di Megan, sua moglie. I coniugi, dopo essersi allontanati dalla famiglia reale, recentemente avrebbero anche cambiato il cognome dei loro due figli Lilibet e Archie. Questa scelta, sembrerebbe un segnale di riavvicinamento alla famiglia reale. Oggi, sembra che Harry, sia sempre più vicino ad una pace reale, almeno per il momento. Infatti sembra che, dopo i recenti problemi di salute di Re Carlo III, Harry si voglia riavvicinare alla famiglia.

Harry si riavvicina alla famiglia reale

Secondo diverse fonti, Harry sarebbe propenso a riavvicinarsi alla famiglia. Infatti secondo alcuni conoscenti, il duce di Sussex avrebbe detto:

“Tornerei in patria per aiutare temporaneamente con i doveri reali.”

La situazione delicata di Re Carlo III, e l’operazione programmata di Kate Middleton, avrebbe portato Harry ha un dietrofront. Megan e il marito hanno attraversato l’Atlantico per parlare 45 minuti con Re Carlo III.

Nonostante il cambio di cognome per i loro figli, Meghan e Harry, sembrano molto intenzionati a riprendere i rapporti con i reali. Infatti in un’intervista rilasciata a Good Morning America, venerdì 16 febbraio, Harry ha detto:

“Amo la mia famiglia”

Re Carlo III

Una frase semplice, che racconta e racchiude molte vicende. I fan inglesi, molto appassionati alle vicende della famiglia reale, si sono schierati in due fazioni.

Harry e Megan

Infatti, c’è chi crede che questo riavvicinamento sia solo per convenienza e chi, pensa sia dovuto e scritto da tempo. In ogni caso, la vicinanza a Re Carlo III in questo momento, risulta fondamentale. Solo i fatti potrebbero confermare le ipotesi dei cittadini. C’è chi crede che la famiglia reale non sarebbe entusiasta di questa scelta improvvisa. Ciò che sembra certo è che Meghan resterà al fianco di Harry qualsiasi sia la sua decisione, ciò che è certo è che la pace sarebbe possibile, ma non così in fretta.