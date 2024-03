“Importante annuncio da Buckingham Palace” Cosa sta accadendo alla famiglia reale: sale l’ansia tra i sudditi

In queste ultime settimane un argomento ha sicuramente tenuto tutti i lettori incollati agli schermi ed alle riviste. La famiglia reale d’Inghilterra continua a far parlare con gossip e annunci; siamo tutti a conoscenza dello stato di salute di Re Carlo III ma oggi è arrivato un nuovo comunicato ufficiale da Buckingham Palace, scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Sudditi in fermento per l’annuncio di Buckingham Palace

La famiglia più amata dagli inglesi e non solo continua a trovarsi al centro di scandali, gossip e notizie importanti. Come tutti noi possiamo immaginare, la più potente famiglia inglese si trova a prendere decisioni importanti e quindi spesso è al centro della politica nazionale. Ma in questo caso il nuovo annuncio di Buckingham Palace non riguarderebbe la politica, o almeno non c’è certezza.

Infatti, in ballo ci sono diverse ipotesi, secondo l’annuncio della BBC, sembra che nelle prossime ore, arriverà un comunicato ufficiale proprio da Buckingham Palace. Sul tavolo, diverse ipotesi, tra cui l’abdicazione di Re Carlo III, viste le sue condizioni di salute, in favore del principe William. Seconda ipotesi la pausa dagli pegni istituzionali della regina Camilla, potrebbe nascondere altro. E le più quotate riguarderebbero Kate e William.

Infatti secondo alcune indiscrezioni, la situazione tra William e Kate, potrebbe essere molto tesa. Una delle ipotesi riguarderebbe proprio una presunta separazione. In molti infatti pensano che William abbia ritrovato la sua vecchia amica e si pensa anche amante e ciò avrebbe portato alla rottura tra i due. Mentre l’altra, collegata alla foto modificata di Kate, riguarderebbe lo stato di salute della principessa. Anche l’assenza della donna, avrebbe fatto molto parlare, visto l’intervento segreto a cui si è sottoposta. I media inglesi, in diverse occasioni avrebbero ipotizzato che la patologia di Kate sia molto più grave del previsto. Altra ipotesi, riguarderebbe il ritorno di Harry tra le fila reali, anche se questa sembra essere l’ipotesi meno probabile. Tutti restano in attesa dell’annuncio ufficiale da parte di Buckingham Palace.