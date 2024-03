“È lei l’amante del Principe William”, ancora uno scandalo a Palazzo Reale e la monarchia trema

Il principe William si trova al centro di molti scandali, non ultimo il presunto tradimento ai danni di Kate con l'amica storica Rose Hanbury

La famiglia più famosa d’Inghilterra molto spesso si trova al centro di gossip e scandali. All’interno della Royal Family esistono norme ben precise, che seppur non scritte, devono essere osservate. Tra queste la riservatezza è la più importante, ma spesso le voci di corridoio fanno rapidamente il giro dei Tabloid inglesi fino a diventare notizia. Il nuovo gossip dei reali d’Inghilterra riguarda il principe William e la sua amica storia Rose Hanbury. Scopriamo insieme chi è la donna e cosa sta accadendo tra lei ed il principe.

William e Kate

Il principe William, primogenito di Re Carlo III, e prossimo ere al trono d’Inghilterra, recentemente si è trovato al centro di diversi gossip. Infatti, dopo l’intervento subito dalla moglie Kate e la presunta foto contraffatta della principessa del Galles, dei nuovi rumors sono emersi dal palazzo.

Il nuovo gossip non riguarda solo il principe William ma anche una sua amica di vecchia data. Stiamo parlando di Rose Hanbury. Il nome di questa donna non è nuovo, infatti già nel 2019 si era ipotizzata una relazione tra lei e William. Oggi, questa voce torna a farsi sentire. Rose è un’ex modella e consulente politica, nata nel 1984 e sposata con David Cholmondeley, settimo marchese di Cholmondeley. La sua amicizia con William ha origini lontane. Infatti la nonna di Rose, Lady Elizabeth Lambart, fu damigella d’onore al matrimonio tra la Regina Elisabetta e il principe Filippo.

Kate e Rose, da sempre sono amiche, ma dopo le voci del presunto tradimento, le due donne si sarebbero allontanate. Questa divisione ha alimentato le voci riguardanti il tradimento. I motivi dell’allontanamento non furono mai resi noti, ma un episodio recente ha dimostrato come l’amicizia sia conclusa. Stiamo parlando dell’incoronazione di Re Carlo III, quando Camilla ha invitato la Hanbury alla cerimonia. Questo gesto avrebbe innervosito Kate, al punto da non inchinarsi davanti alla nuova regina.