Maltempo in arrivo: cinque regioni sotto allerta gialla per lunedì 26 febbraio

L’inizio della prossima settimana si preannuncia turbolento per diverse regioni d’Italia, soprattutto per quelle del Centro Nord del paese. La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla in vista della giornata di domani, lunedì 26 febbraio, concentrandosi sui settori a maggior rischio di maltempo e fenomeni atmosferici avversi.

Le regioni coinvolte dalle allerte meteo di lunedì 26 febbraio includono l’Emilia Romagna, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte e la Toscana. In particolare, diversi settori sono sotto osservazione, come la Montagna emiliana centrale, la Pianura reggiana e modenese, la Bassa collina piacentino-parmense, la Montagna piacentino-parmense e la Collina bolognese, e molti altri.

Secondo le previsioni meteo, un nuovo ciclone proveniente dalla Francia porterà precipitazioni abbondanti, soprattutto sulle regioni settentrionali, ma non saranno escluse alcune zone del meridione. Si prevedono rischi di nubifragi sulla Liguria e altri settori del Nord Ovest, mentre sulle Alpi sono attese nevicate copiose fino a quote di 7000-800 metri.

La Protezione Civile ha emesso allerte meteo gialle per rischio idraulico su alcuni settori dell’Emilia Romagna, mentre sempre sull’Emilia Romagna, ma anche Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana è stata dichiarata allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Anche il Centro Sud non sarà risparmiato dal maltempo, con previsioni di nubi e rovesci abbondanti, che coinvolgeranno soprattutto la Calabria.

La popolazione è fortemente incoraggiata a tenere sotto controllo le previsioni meteo ed a prestare attenzione alle comunicazioni della Protezione Civile per eventuali aggiornamenti sull’evolversi della situazione e sulle misure da adottare per garantire la sicurezza individuale e collettiva. È di fondamentale importanza adottare comportamenti prudenti, come evitare spostamenti non necessari e guidare con estrema cautela in condizioni atmosferiche avverse, al fine di contribuire a ridurre il rischio di incidenti e non creare disagi a sé stessi e agli altri.