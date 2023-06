I Donnalisi aiutano l’Emilia Romagna: il bel gesto di Antonella e Edoardo

I Donnalisi fanno una donazione per aiutare gli emiliani colpiti dall'alluvione

Nel corso delle ultime ore, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono resi protagonisti di un bellissimo gesto per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione dei giorni scorsi. I Donnalisi hanno voluto dare un grande aiuto all’Emilia-Romagna. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono una delle coppie più amate e chiacchierate della settima edizione del Grande Fratello Vip. La coppia si è conosciuta all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini e adesso vive la loro storia d’amore al di fuori delle telecamere.

In vista dell’alluvione che ha colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, i Donnalisi hanno deciso di dare un sostegno a tutti gli emiliani. Già nei giorni scorsi, era stato Luca Onestini a raccontare di essersi recato sul posto per aiutare le persone colpite dalla tragedia. Adesso, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno deciso di donare parte della somma raccolta dei loro fan per regalargli un viaggio agli emiliani.

Le parole dei Donnalisi

A diffondere l’annuncio è stato il volto di Forum attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

Ciao a tutti abbiamo una cosa importantissima da dirvi, quindi momento serietà. In questi mesi i nostri fan hanno raccolto una grossa somma di denaro per regalarci un viaggio. Solo che poi questa somma di denaro è diventata più alta del previsto e allora avevamo deciso di destinare il restante, tolti i soldi del biglietto, a un’opera benefica all’estero, solo che poi vista l’emergenza dell’Emilia Romagna siamo riusciti a fare il bonifico ovviamente anticipato per il comune di Faenza, una delle zone più colpite dall’alluvione dell’Emilia Romagna tramite una raccolta fondi molto affidabile che ci è stata consigliata di cui ovviamente metteremo lo screen nella storia successiva. Ci tenevamo a ringraziarvi perché è una cosa che abbiamo fatto tutti insieme, quindi grazie.

Nel dettaglio, i Donnalisi hanno donato ben 4000 euro al Comune di Faenza. L’ex concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini ha mostrato il bonifico sui social e così facendo spera di diventare un grande esempio per tutti i suoi fan: