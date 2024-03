Maltempo in Italia, allerta arancione e gialla per la giornata di lunedì 4 marzo: le regioni a rischio

La situazione meteorologica sull’Italia rimane sotto l’ombra di una perturbazione, che persiste nel minacciare il territorio nazionale persino dopo una domenica caratterizzata da precipitazioni incessanti e instabilità atmosferica. Le autorità della Protezione Civile sono prontamente intervenute, emettendo un’allerta meteo per la giornata di domani, lunedì 4 marzo. Hanno avvertito la popolazione dei rischi imminenti legati alle precipitazioni abbondanti, all’instabilità del suolo e alla possibile formazione di temporali.

In particolare, sono stati diffusi bollettini di criticità che segnalano un’allerta di livello arancione su varie zone dell’Emilia Romagna e del Piemonte. Invece, le preoccupazioni per il rischio idraulico si estendono anche più a Sud, in regioni come la Calabria. Tuttavia, il maltempo non risparmia altre regioni, come la Lombardia, il Veneto, la Sardegna, l’Abruzzo, il Molise e la Sicilia. Infatti, in quest’ultime regioni sono previsti fenomeni meteorologici avversi.

Secondo quanto comunicato dalle autorità della Protezione Civile, per il 4 marzo è previsto un livello di criticità arancione per il rischio idraulico e idrogeologico in diverse zone dell’Emilia Romagna e del Piemonte. Le aree a rischio includono la pianura modenese, la bassa collina piacentino-parmense e la pianura piacentino-parmense in Emilia Romagna. Mentre in Piemonte si segnalano la Val Sesia, il Cervo, l Chiusella, le valli Orco, Lanzo e Sangone, le valli Susa, Chisone, Pellice e il Po.

Le previsioni meteorologiche per la giornata di domani indicano una persistente instabilità su tutto il territorio italiano, con piogge diffuse e possibili temporali isolati. Si prevede un marcato calo delle temperature, soprattutto nelle regioni del Centro, del Sud e in Emilia Romagna. Invece, si osserverà un lieve aumento delle temperature nelle regioni del Nord-Ovest.

Per quanto riguarda le coste, sono previste ventose condizioni meteorologiche e possibili mareggiate. Per rimanere costantemente aggiornati sulle previsioni e prendere le dovute precauzioni, si invita a consultare l’aggiornamento completo delle previsioni meteo.