Un gravissimo incidente si è verificato nella giornata di ieri in provincia di Alessandria, sull’autostrada A7, in direzione Milano. Un furgoncino con 5 persone a bordo si è ribaltato e purtroppo il conducente, un ragazzo della Toscana di soli 21 anni, ha perso la vita. Feriti in maniera più o meno grave i quattro amici che erano con lui.

Una gita tra amici sulle montagne, forse per sciare o per un’escursione, che purtroppo si è trasformata in una tragedia irreparabile.

È quanto accaduto nella giornata di ieri in Piemonte, più precisamente in provincia di Alessandria, dove un pulmino con 5 persone a bordo, tutte molto giovani, per cause ancora da accertare si è ribaltato sulla autostrada A7 in direzione Milano.

Il mezzo ha perso aderenza con l’asfalto per cause ancora da chiarire e si è schiantato senza il coinvolgimento di altre vetture.

Incidente in Piemonte: nulla da fare per il conducente

Sul posto, allertati dagli altri automobilisti che hanno assistito al drammatico incidente o che sono transitati subito dopo, sono giunti i soccorritori sia piemontesi che lombardi, a bordo di ambulanze, auto mediche e due elisoccorsi.

Per i mezzi su ruote arrivare sul posto è stato molto difficile, dato il grande traffico generato sull’autostrada.

Il bilancio, comunque, anche in questo caso è stato purtroppo tragico. Un ragazzo di 21 anni, originario e residente della Toscana, che presumibilmente era alla guida del furgoncino, non ce l’ha fatta.

Le altre quattro persone sono invece rimaste ferite. Tre di loro in maniera molto grave e una lievemente. Tre sono state successivamente trasferite all’ospedale San Martino di Genova e uno al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino.

Come detto l’incidente ha causato gravi disagi alla circolazione del tratto autostradale, che dalle 12:30 (orario dell’incidente) fino a intorno le 15:00 è rimasto chiuso.

LEGGI ANCHE: Incidente a Pordenone tra camion e ambulanza: 3 morti. Violentissimo il frontale tra i due mezzi, avvenuto a Zoppola, sulla Cimpello Sequals.

A perdere la vita sono stati Graziella Mander, 49enne volontaria della Croce Rossa che guidava l’ambulanza, Pierantonio Petrocca, 52enne che era alla guida del camion, e Claudia Clement di 80 anni, che viaggiava come paziente dializzata nel mezzo di soccorso.