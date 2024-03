Maltempo in Italia, pioggia, temperatura in picchiata e neve: le previsioni per i prossimi giorni e le regioni interessate

L'Italia si prepara ad affrontare una settimana di turbolenze meteorologiche: piogge, neve e un brusco calo delle temperature in arrivo!

Una nuova perturbazione atmosferica si prepara a colpire la Penisola Italiana con un vortice ciclonico che porterà forti piogge, neve e un drastico calo delle temperature durante la prossima settimana. Questo clima turbolento, in linea con le previsioni stagionali, si svilupperà a partire da martedì 5 marzo. La depressione si estenderà sul Nord-Ovest e sulla Toscana, per poi influenzare le condizioni meteorologiche sull’Italia per il resto della settimana.

La perturbazione inizierà con instabilità nelle regioni centro-settentrionali, per poi spostarsi gradualmente verso il Sud e allontanarsi verso la Grecia venerdì. Nonostante una breve pausa stabile prevista per la Giornata Internazionale della Donna l’8 marzo, il weekend vedrà l’arrivo di un nuovo sistema perturbato. Le previsioni indicano un ritorno del maltempo soprattutto al Centro-Sud, con piogge intermittenti e temperature in picchiata, specialmente oltre i 1.000 metri di quota.

Il meteorologo Andrea Giuliacci di Meteo.it osserva che questa situazione non rappresenta un inatteso “colpo di coda” dell’inverno, ma piuttosto un clima normale per il periodo. Invece, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso avvisi di condizioni meteorologiche avverse su diverse regioni, segnalando possibili mareggiate lungo le coste esposte e criticità idrogeologiche.

Lunedì 4 marzo è prevista un’ulteriore intensificazione del maltempo, specialmente al Centro e al Sud. Ma, un cambiamento nella circolazione atmosferica sul nord Europa influenzerà le condizioni meteorologiche italiane. Tra il 5 e il 6 marzo, al Nord-Ovest e sull’Emilia occidentale sono previste nubi dense con precipitazioni nel pomeriggio, accompagnate da rovesci.

Il maltempo dovrebbe diminuire giovedì 7 marzo, con un miglioramento delle temperature al Nord e sulle regioni centrali. Mentre il Sud e la Sicilia potrebbero sperimentare condizioni instabili con possibili temporali e nevicate sui monti. La Giornata Internazionale della Donna potrebbe offrire un breve respiro con un leggero rialzo delle temperature, prima dell’arrivo di una nuova perturbazione nel fine settimana.