Paura in strada: una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente dai residenti

La terra torna a tremare e lo fa ormai da settimane in modo più o meno intenso, in modo alternato. È un periodo di attività sismica importante per l’area che interessa i Campi Flegrei, in Campania. I residenti di alcuni comuni hanno sentito in modo chiaro una nuova scossa stamattina, l’ennesima di uno sciame sismico che non sta lasciando in pace la popolazione.

Oggi mercoledì 20 marzo, alle ore 10:17, la nuova scossa di terremoto ha interessato l’area già nota per l’attività sismica e da sempre considerata a rischio. La presenza dell’attività vulcanica in profondità è la causa principale del bradisismo, ovvero di questi fenomeni sismici legati ai vulcani.

L’evento di oggi, di magnitudo 1.7 della scala Richter, è stato avvertito distintamente a Pozzuoli, Bagnoli e Agnano, proprio per una profondità di soli 1.6 chilometri. L’epicentro della scossa, infatti, si può considerare abbastanza superficiale. L’origine del sisma è localizzato proprio nella caldera dei Campi Flegrei, confermando l’attuale stato di attività bradisismica dell’area.

Dall’ultimo bollettino dell’Osservatorio Vesuviano, emerge che la settimana dal 11 al 17 marzo 2024 ha registrato 37 terremoti nella zona, con il più energetico (di magnitudo 1.7) verificatosi il 12 marzo alle ore 22:25 ad una profondità di 2.64 km. Quest’ultimo, dunque, è quello sia più avvertibile, sia tra i più superficiali dello sciame sismico.

Il Comune di Pozzuoli ha diramato un comunicato in cui conferma la magnitudo 1.7 della scossa e la localizzazione a Pisciarelli. L’area conosciuta come Pisciarelli è ubicata a monte della conca di Agnano, più precisamente alle spalle dell’edificio vulcanico della Solfatara. La profondità ridotta potrebbe aver causato quel boato che si è avvertito nell’area.

Per eventuali segnalazioni di danni o disagi, sono attivi i seguenti numeri:

Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

Protezione Civile: 081/18894400

Per approfondimenti sull’evoluzione del bradisismo e sui fenomeni connessi, è possibile consultare il sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (https://www.ov.ingv.it/). Inoltre, si possono consultare anche i bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.