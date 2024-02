Vince alla lotteria ma quando va a ritirare il premio arriva la doccia fredda

Tutti noi speriamo di poter, in qualche modo, migliorare le nostre vite. Questo, in alcuni casi è possibile, anche se non semplice. In molti sfidano la sorte giocando alla lotteria, dove le possibilità di vincita solitamente sono davvero basse. Ma, un uomo di Washington, solo per poche ore, vince alla lotteria 340 milioni di dollari. Quando si è recato a ritirare il premi ha scoperto che è stato tutto un errore. Ed ora ha sporto denuncia verso le diverse società coinvolte.

John Cheeks

Il sogno di vincere alla lotteria, ma solo per poche ore. Questa l’esperienza di un uomo di Washington, che nel gennaio dello scorso anno, ha vissuto un’esperienza surreale. John Cheeks, americano che vorrebbe vincere la lotteria per cambiare del tutto la sua vita sfida la fortuna il 7 gennaio 2023. Decide di giocare alla lotteria americana Powerball. Sceglie i suoi numeri che sono 7, 15, 23 e 40 con un numero speciale Powerball 2.

Le possibilità di vincita con questa combinazione sono davvero scarse, all’incirca 1 su 292,2 milioni. Ma, quando la mattina dell’8 gennaio John apre il sito della Powerball, scopre che quell’unica possibilità si è avverata. L’uomo vince 340 milioni di dollari corrispondenti a 314 milioni di euro. Una cifra davvero da capogiro, che permetterebbe a questo fortunato giocatore, di cambiare totalmente la sua vita.

John Cheeks vince alla lotteria ma è tutto un errore del sistema

Entusiasta ed euforico, John si reca all’Office of Lottery and Gaming più vicino per ritirare il suo premio, ma al suo arrivo, scopre che c’è stato un errore. I numeri pubblicati sul sito sono errati perché frutto di un test. L’addetto della Powerball ha commesso un errore pubblicando numeri errati, prima dell’estrazione vera e propria. John non crede a ciò che gli viene detto e, per prima cosa, pone il biglietto “vincente” in una cassetta di sicurezza e solo dopo si reca in uno studio legale.

Il comunicato della Powerball

Insieme ad un team di legali John Cheeks fa causa a Powerball, alla Multi-State Lottery e all’appaltatore di giochi Taoti Enterprises. Come risarcimento danni, l’uomo chiede l’esatta somma della vincita ossia, 340 milioni di dollari oltre a eventuali spese legali.

Lotteria vinta da John Cheeks

Secondo i suoi legali, anche se la corte stabilisce che l’uomo non ha effettivamente vinto il jackpot, John ha comunque diritto ad un risarcimento. Infatti, le società sopracitate vengono accusate di grave negligenza, non solo per aver pubblicato i numeri errati, ma anche per non averli rimossi per giorni interi e non aver pubblicato un comunicato spiegando l’errore tecnico.