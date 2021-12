Ballando con le Stelle è giunto ormai a oltre più di 16 edizioni, in tutti questi anni non sono pochi i professionisti che hanno preso parte allo show. Tra questi, i volti storici sono Simone di Pasquale e Sara di Vaira che hanno deciso che abbandoneranno per sempre i programma di Milly Carlucci.

A darne notizia sono stati i diretti interessati a darne l’annuncio. Il primo è stato Simone di Pasquale che in gara con Bianca Gascoigne ha deciso di farlo sapere a tutti:

Mi piacerebbe poter ballare tutta la vita ma non è possibile. Ho fatto il mio tempo, dopo 16 anni potrebbe essere l’ultima esibizione. Il mio legame con questo programma è totale. Mi piacerebbe poter chiudere con una finale. Io non è che non lo voglio più fare, lo farei per tutta la vita ma c’è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti. Questa è un’altra fase.

Selvaggia Lucarelli non è stata in silenzio e non ha perso occasione di lasciare una frecciatina anche a Raimondo Todaro: “Sai che è già capitato che qualcuno sia andato via anche di recente ed io ho stappato lo spumante, ma nel tuo caso specifico, invece, io sono molto triste.“

Per te è diverso, sei forse l’unica persona con cui non ho avuto neanche un battibecco qui dentro. Ti ho sempre detto che secondo mei il più carismatico ed il più bravo ad adattarsi a chi balla con te. Hai sempre valorizzato chiunque ha ballato con te.

Anche Sara di Varia sembra voler appiccare le scarpette al chiodo e dopo essere stata eliminata ieri sera potrebbe esser l’ultima volta che ha ballato nel talent show di Rai 1. Milly Carlucci ha così commentato questo addio: “Sara è una delle colonne portanti di questa edizione e se è vero che questo sarà il tuo ultimo anno, ci mancherà una gamba da ora in poi”.