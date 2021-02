Bambino di soli 7 anni affetto da un grave tumore: lo splendido gesto del campione

Uno degli sportivi più importanti e vincenti della storia, un grande imprenditore, uno dei personaggi più famosi e seguiti nel mondo dei social network. Questo, ma anche molto altro è Cristiano Ronaldo. Campione anche di umanità. L’ultimo gesto che lui e la sua compagna Georgina Rodriguez hanno compiuto, ne è l’ennesima dimostrazione.

Il suo talento nel calcio è cosa ben nota. Ormai è diventato quasi scontato il fatto che, nonostante i suoi 36 anni (appena compiuti), continui a collezionare gol, giocate e record che si vanno ad accumulare all’enorme bottino che già ha portato a casa nella sua lunga e gloriosa carriera.

Ma Ronaldo è anche un compagno fedele ed un padre amorevole di quattro splendidi figli. Forse questi sono tutti ingredienti che fanno si che lui abbia anche un enorme cuore, sempre pronto ad aiutare chi è meno fortunato.

Il gesto di Cristiano Ronaldo e Georgina

La vicenda arriva dalla Spagna, paese in cui Cristiano ha giocato per 9 stagioni con il Real Madrid, prima di arrivare in Italia e vestire la casacca della Juventus.

Il piccolo Tomas, che vive a Barcellona, nel 2019 ha scoperto di avere una grave forma di tumore. Dopo un periodo in cui la malattia pareva regredire, è tornata a farsi sotto lo scorso ottobre.

Disperati ed impossibilitati a pagare le cure del loro bambino di soli 7 anni, i genitori di Tomas hanno deciso di scrivere al campione portoghese, idolo del piccolo, implorandolo di aiutarli.

Risultato? Cristiano e Georgina, come spesso è accaduto in passato, non si sono tirati indietro ed hanno provveduto a donare una consistente cifra alla famiglia di Tomas. Ora il bimbo è ricoverato al D’Hebron Hospital di Barcellona e sta ricevendo tutte le cure necessarie per donargli una speranza in più di sopravvivenza.

La notizia del bel gesto di Cristiano Ronaldo si è diffusa dopo che sua cognata Ivana, ha postato su Instagram un messaggio che i genitori di Tomas hanno mandato al campionissimo e alla modella per ringraziarli.