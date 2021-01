Ecco i segreti delle make up artisti, per disegnare contorno labbra effetto naturale

Disegnare contorno labbra è semplice, una volta che sai come fare. Se riesci a creare, poi, un po’ di ombreggiatura e riflessi di luce riuscirai da donare un aspetto carnoso alle labbra.

Delineare le labbra è una tecnica di make up che permette di esaltare la forma naturale della bocca, migliorandola in alcuni casi. Ecco cosa devi fare.

Come disegnare il contorno delle labbra

La matita per le labbra è perfetta per ottenere un contorno labbra preciso e ad effetto naturale.

Scegli una matita per le labbra in una tonalità nude, che dovrà essere inoltre non più di una tonalità più scura del tuo colore naturale delle labbra.

Altrimenti, dovrai usare una matita di un colore che corrisponda al rossetto che utilizzerai in seguito.

La punta della matita per disegnare contorno labbra deve essere morbida, in modo da poter scorrere il colore sulla pelle in modo fluido.

Per disegnare il contorno della tua bocca devi iniziare dall’arco di Cupido – dal centro del labbro superiore. Ecco i passaggi:

Inizia delineando i bordi esterni delle tue labbra con la matita per le labbra, partendo appunto dall’arco di Cupido.

Usa la matita per le labbra per disegnare una V sul labbro superiore, in modo che la punta della V arrivi a metà del tuo labbro inferiore. Le punte superiori devono corrispondere con le punte del labbro superiore.

Disegna una linea verticale al centro del labbro inferiore a formare una Y. Questo trucco crea l’illusione di labbra più carnose.

Tamponare il rossetto su tutte le labbra, in modo da sfumarlo bene con la matita per le labbra, per evitare forti contrasti.

Termina con un lucidalabbra dello stesso colore del rossetto oppure trasparente per legare insieme matita e rossetto. Inizia tamponando, quindi esegui un movimento ampio per uniformare il colore.

Ricordati che puoi sempre correggere eventuali danni con un correttore o un pratico cotton fioc imbevuto di struccante.

Se hai il correttore a portata di mano, prova a tracciare leggermente i bordi della bocca, in modo da seguire meglio la linea delle labbra, evitando sbavature al di fuori della linea.

Come modellare le diverse forme delle labbra

Ora che sai come disegnare contorno labbra, possiamo approfondire questa tecnica di make up, che si esegue in modo diverso a seconda della forma delle labbra.

Infatti, i bordi della bocca sono diversi, possono cadere in giù, possiamo avere labbra di dimensioni differenti oppure labbra sproporzionate rispetto al viso.

Labbro inferiore sottile

Delinea leggermente il labbro inferiore con una matita per renderlo uniforme a quello superiore.

Labbra ovali oppure un labbro più sottile rispetto all’altro

Le labbra ovali hanno di solito l’arco di cupido poco pronunciato. Esegui il contouring sul labbro superiore, senza dimenticare di fare la forma a V sull’arco, in modo da accentuarlo.

Il labbro sottile, può essere invece corretto delineando molto bene le labbra superiori.

Labbra rivolte verso il basso

Servono alcuni trucchi per creare una buona forma, quindi devi lavorare di più sugli angoli esterni e creare i bordi esterni verso l’alto.

Labbra sottili

Devono essere delineate bene sui bordi di entrambe le labbra, superiore e inferiore, in modo che possano sembrare più piene.

Grandi labbra e piene

in questo caso, devi disegnare contorno labbra un po’ sotto la linea delle labbra, per bilanciarle.

Labbra piccole

Le labbra piccole devono essere allargate verso l’esterno, ma non in modo eccessivo, per evitare un aspetto da clown.

Labbra affilate

Poiché le labbra dalla forma affilata possono sembrare un po’ spigolose, devono essere ammorbidite con la matita delle labbra, su vari angoli della bocca.

Labbra irregolari

Se hai le labbra irregolari, prova a ricreare una forma normale delle labbra, come vorresti che fossero. Non è semplice, ma puoi provarci provando e riprovando.

Come preparare le labbra prima di eseguire il contorno

Prima di disegnare il contorno labbra, i truccatori esperti ci consigliano di preparare bene le labbra.

Un po’ di esfoliazione sulle labbra, quindi vale la pena farla.

Infatti, se ci sono delle pellicine oppure delle rugosità dovute, ad esempio, da crosticine, è importante eliminarle, per ottenere labbra perfette.

La matita deve scorrere benissimo sulla pelle, altrimenti si creano degli inestetismi ben peggiori che se lasciamo le labbra al naturale.

Utilizza uno scrub per le labbra ottimo, se vuoi disegnare un contorno labbra perfetto.

In alternativa, potresti optare per una soluzione fai-da-te.

Prova a massaggiare delicatamente le labbra con uno spazzolino da denti, con leggeri movimenti circolari.

Questo non solo rimuove le cellule morte della pelle, ma darà anche rossore alle tue labbra, aumentando il flusso sanguigno.

Una superficie liscia sulle labbra, inoltre, permette alla luce di riflettere, aggiungendo l’illusione di una bocca piena.

Infine, prova a usare un balsamo per le labbra idratante con olio di menta piperita o cera d’api, che leviga le aree rimaste ancora secche.

Quale rossetto scegliere per le tue labbra

Il trucco labbra consiste nel giocare con la forma e provare a ingannare l’occhio per renderla più bella e armonica.

Ecco che la scelta del colore del rossetto è importantissima. I colori più chiari illuminano la bocca mentre i colori più scuri tendono a ridurre la dimensione.

Le tonalità nude e i neutri servono a rendere le labbra più carnose, mentre le tonalità matte e profonde aiutano a minimizzare le labbra.

Per un risultato perfetto, il rossetto e la matita per le labbra devono corrispondere nei colori.

Se vuoi creare un effetto sfumato, usa due tonalità di rossetto. In questo caso devi concentrare il più chiaro dei due colori al centro delle tue labbra, in modo da illuminare la bocca.

Ultimo consiglio per labbra perfette

Infine, per creare delle labbra meravigliose e a effetto naturale, utilizza il primer.

Nascondi le tue labbra naturali prima di delineare le labbra con la matita e applicare il rossetto. I colori saranno così molto più accentuati.

Il primer è essenziale anche affinché il tuo trucco duri dal giorno alla sera

Inoltre, una volta applicato il primer alla perfezione, applica anche il correttore o il fondotinta sulle labbra come base.

Ciò ti consente di disegnare sopra o sotto la tua linea naturale delle labbra in modo più semplice.