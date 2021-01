Per il suo compleanno, Kate Middleton ha ricevuto un regalo inaspettato. Il dono arriva nientemeno che dal Principe Harry e dalla moglie Meghan Markle! Come facciamo a saperlo? Ovvio, grazie alle solite fonti pettegole, che domande! In un’intervista rilasciata a US Weekly, una persona beninformata ha infatti raccontato che per il suo trentanovesimo compleanno la Duchessa di Cambridge ha ricevuto questa inaspettata quanto gradita sorpresa.

È stata una bella sorpresa. Kate non si aspettava niente dalla coppia.

Di cosa si tratti, non è dato saperlo, ma a sorprendere è già il semplice fatto che Meghan ed Harry hanno spedito un regalo a Kate per il suo compleanno! Per chi se lo fosse perso, sappiate che per l’occasione William ha organizzato un bel Tea Party per la sua dolce metà e i suoi bambini, e a quanto pare le ha anche regalato uno splendido paio di orecchini con diamanti e zaffiri.

Kate Middleton e Meghan Markle: scoppia la pace!

Video Credit The List

Ma torniamo ai cosiddetti Royal Fab Four! Come ben sappiamo, il rapporto fra Meghan Markle e Kate Middleton, e quello fra il Principe Harry e il Principe William, nell’ultimo anno non è stato esattamente dei migliori.

Nonostante ciò, le due coppie hanno trovato un modo per fare la pace. Il mese scorso Meghan ed Harry avrebbero anche inviato dei regali di Natale a George, Charlotte e Louis tramite posta. Pare inoltre che le due famiglie abbiano cominciato a chattare e a vedersi su zoom già prima del periodo natalizio.

Lo conferma a The Royal Beat l’esperta Reale Katie Nicholl, la quale avrebbe spiegato che, nonostante il recente riavvicinamento, probabilmente il Principe William ed Harry non torneranno mai più ad essere amici come un tempo. Tuttavia, l’aver riallacciato i rapporti è già un bel passo in avanti:

Penso che i rapporti tra loro siano migliori. So che sono in contatto, parlano. Harry ha inviato un carico di regali di Natale per i baby Cambridge. Zoomeranno, chiacchiereranno. C’è un contatto amichevole. Ma non è quello che era.

Ma quando sarà avvenuto il riavvicinamento fra le due coppie? Katie sostiene che tutto ha avuto inizio quando il Principe Carlo si è ammalato di Covid-19. Harry era molto spaventato per suo padre, e telefonava spesso a casa per ricevere aggiornamenti e novità sulla situazione.

Foto da Instagram