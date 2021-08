La nota e bellissima attrice Serena Iansiti e il suo compagno Ferran Paredes Rubio sono diventati genitori per la prima volta

Aveva annunciato a primavera scorsa di essere in dolce attesa per la prima volta. Qualche settimana fa, Serena Iansiti, apprezzatissima e bellissima attrice italiana classe 1985, è diventata finalmente mamma. La piccola Viola è arrivata a dare gioia alla sua vita e a quella del suo compagno, il noto fotografo e direttore della fotografia spagnolo che lavora in Italia da tanti anni, Ferran Paredes Rubio.

Ad aprile scorso aveva mostrato al mondo intero per la prima volta il suo pancino. Qualche giorno dopo, in un’intervista al magazine Confidenze, Serena Iansiti aveva detto:

C’è una grande novità, tanto che ancora non so come dirlo: quest’estate sarò mamma. Una sorpresa di cui spero di essere all’altezza, che porterà una rivoluzione nella nostra vita e che accoglieremo con il più grande affetto ed entusiasmo possibili.

Quel giorno tanto atteso, dopo 9 mesi di trepidante attesa, è finalmente arrivato. Il 19 giugno scorso, è una data che Serena ed il suo compagno Ferran Paredes Rubio non dimenticheranno mai più. Quel giorno, infatti, è venuta al mondo la piccola Viola. L’annuncio è arrivato sul profilo Instagram della neo mamma, tramite una bellissima foto che ritrae la sua mano che sostiene il minuscolo piedino della bimba.

Vita e carriera di Serena Iansiti

Credit: jansity – Instagram

Serena Iansiti è nata l’11 maggio 1985 a Napoli, ma è di origini olandesi. Ha vissuto a Latina ed ha studiato al Centro sperimentale di cinematografia.

I ruoli che l’hanno resa celebre in Italia sono quelli di Angela Rosaria Martone nella serie televisiva I bastardi di Pizzofalcone, e poi quello di Livia Lucani ne Il Commissario Ricciardi, serie in cui ha potuto recitare al fianco, tra gli altri, di Lino Guanciale.

Credit: jansity – Instagram

L’ultimo ruolo in cui in tanti l’hanno apprezzata, prima di diventare mamma, è quello di Carolina Volpi nella stagione numero sei di Un passo dal cielo.

Era apparsa anche, tanti anni fa, nelle vesti di Lavinia Grimani nella soap opera Centovetrine, e ne Il Commissario Montalbano.

Serena ha avuto una storia importante con il collega attore Paolo Pierobon. Poi, circa due anni fa, ha conosciuto e si è innamorata di Ferran Rubio, che le ha appena dato la gioia di diventare mamma per la prima volta in vita sua.