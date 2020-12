C’è chi li definisce allo sbaraglio, e c’è chi invece li definisce determinati. Di chi stiamo parlando? Ma di Meghan Markle e del Principe Harry naturalmente! Il Principe e la Duchessa non smettono di attirare l’attenzione del pubblico.

Il loro comportamento, del resto, è molto differente rispetto a quello degli altri membri della Famiglia Reale. Hanno scelto di diventare economicamente indipendenti, hanno rinunciato al ruolo di membri senior della Royal Family, si sono trasferiti in America abbandonando i palazzi e le etichette di Corte, ed hanno anche firmato un lucroso contratto con il colosso Netflix.

Insomma, Meghan ed Harry sono i Reali che forse più di ogni altro hanno infranto i tabù della Royal Family, e questo i fan della Monarchia lo sanno molto bene. C’è infatti chi – come abbiamo accennato – li ritiene due Royals allo sbaraglio, proprio perché con il loro comportamento si sono inimicati un gran numero di persone, a cominciare proprio dai sostenitori più accesi e convinti della Famiglia Reale.

Video Credit LMT ROYAL

Con i loro discorsi poi, Meghan ed Harry sono riusciti anche a inimicarsi i sostenitori dell’ormai ex Presidente USA Donald Trump. Come? Invitando il popolo americano a recarsi alle urne e a prendere parte alla votazione più importante della storia, quella in cui sarebbe stato messo da parte uno dei fautori dell’odio on line. Non lo hanno menzionato apertamente, ma è chiaro di chi stavano parlando, non è vero?

Ebbene, possiamo affermare senza mezzi termini che, sì, Meghan ed Harry seguono solo i loro princìpi.

Meghan Markle ed Harry: è tutta questione di princìpi?

Ad analizzare il comportamento dei Sussex da un punto di vista più oggettivo è stato l’esperto di gestione del marchio e della reputazione Eric Schiffer, che durante un’intervista rilasciata al sito Express ha spiegato che Meghan e Harry stanno seguendo i loro ideali, e poco importa se così facendo stanno perdendo sostenitori e follower:

Non gli importa se alienano una certa parte. Lo hanno dimostrato con gran parte del pubblico britannico, ora con metà dell’America, e lo hanno dimostrato con i media. E sospetto che si alieneranno anche altri gruppi nel loro tentativo di ritagliarsi il proprio percorso e “brand personas”. Ora, alcuni direbbero che è imbecille e folle, ma altri direbbero che è coerente con un approccio moderno, che è quello di ritagliarsi micro-nicchie piuttosto che abbracciare l’intero mondo.

L’esperto spiega inoltre che oggi è sempre più comune che i marchi (e che lo vogliano o no, i Sussex rappresentano in effetti un marchio) prendano una posizione, anche a costo di alienarsi la simpatia di alcune persone.

Non so se qui stiamo vedendo due celebrità fuori dal mondo che seguono i loro sentimenti, o se hanno una strategia di marchio più grande, che potrebbe puntare alle micro-nicchie per il loro seguito. Sospetto che sia un po’ entrambe le cose.

Voi cosa ne pensate?

Foto da Instagram