Paura per Lalo Maradona: il fratello del Pibe de Oro ricoverato in terapia intensiva

Lalo Maradona, fratello del compianto Diego, è ricoverato in terapia intensiva

Notizie preoccupanti giungono dall’Argentina. Lalo Maradona, fratello minore dell’indimenticato Pibe de Oro Diego, si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Belgrano, uno dei quartieri di Buenos Aires. Le sue condizioni si sono aggravate dopo che l’uomo, classe 1966, ha contratto il Covid-19 qualche giorno fa.

Carriera di tutto rispetto da calciatore prima e da dirigente poi. Lalo Maradona, famoso anche per essere il fratello più piccolo di Diego Armando, ha contratto il Coronavirus qualche giorno fa. Le sue condizioni, da prima stabili, si sono aggravate improvvisamente. Per questo motivo i medici sono stati costretti a ricoverarlo nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Belgrano.

Ad annunciare il peggioramento di Lalo, è arrivato un comunicato a mezzo stampa dal giornalista e amico Martin Arevalo. Ecco le sue parole:

Lui è un uomo meraviglioso. Si trova nel reparto di Terapia intensiva nel barrio di Belgrano. Tutto è iniziato con il Covid, ma il suo quadro clinico si è aggravato. Si spera che i medici possano curarlo con il plasma iperimmune quanto prima, in modo che possa riprendersi presto. Se credete in Dio, vi chiedo di pregare per il fratello di Diego.

La carriera di Lalo Maradona

Raúl Alfredo Maradona Franco, meglio noto semplicemente come Lalo Maradona, è nato a Lanùs il 29 novembre del 1966.

È il terzo figlio di Dona Alma e Don Diego Maradona e, prima di lui, sono nati Diego Armando e Hugo Hernan.

Lalo, cercando di seguire de orme del Pibe de Oro, è riuscito a raggiungere a sua volta degli eccellenti livelli sia nella carriera da calciatore che in quella successiva da dirigente sportivo.

Ha esordito tra i professionisti nel 1986, indossando la maglia del Boca Juniors, stessa squadra che aveva visto nascere la leggenda di Diego. L’anno successivo si è trasferito al Granada, in Spagna, dove ha giocato per due stagioni. Dal 1989 ha giocato per diverse squadre di tutto il mondo, tra cui anche alcune giapponesi, canadesi, americane, peruviane e venezuelane, terminando la sua carriera da giocatore nel 1999.

Da allora ha iniziato un’altra carriera, quella da dirigente sportivo. Attualmente stava svolgendo l’attività di direttore sportivo nel settore giovanile dell’Indipendiente. Attività alla quale si spera che possa tornare presto.