Samy Youssef, il giovane modello concorrente del Grande Fratello VIP 6, ha raccontato il suo doloroso arrivo in Italia. Il ragazzo è arrivato dall’Egitto tramite una tremenda traversata in barca, mezzo sul quale ha quasi rischiato di affogare.

Il ragazzo, mentre parlava con Francesca Cipriani, ha raccontato di aver rischiato la vita. Samy Youssef è quasi annegato, e ha raccontato per filo e per segno il terrore di quel giorno.

Ho attraversato il mar mediterraneo anche senza saper nuotare. La traversata è stata molto brutta, me la ricorderò sempre, è durata diversi giorni. Ho bevuto così tanta acqua salata.

Il modello è caduto in mare dopo un incidente, il gommone infatti non era adibito a trasportare così tante persona.

Se mi hanno spinto? No è che si è ribaltato il barcone. Il gommone era per massimo cinque persone e noi eravamo più di venti sopra. Calcola che io non so nuotare e ho rischiato davvero grosso.

Anche l’arrivo in Italia non è stato affatto semplice, un periodo è stato in casa famiglia e piano piano è riuscito a far carriera nel mondo della moda. Anche imparare la lingua non è stato affatto semplice.

Arrivato in Sicilia la Polizia mi ha portato in una casa famiglia, ma ci sono rimasto un giorno solo. Il tempo di andare là e farmi una doccia. Che poi la doccia è un modo di dire. Da dove sono io, non ho mai fatto la doccia. C’era solo un pentolone. Non sapevo né mettere l’acqua calda, né fredda. Il mio sogno era andare a Roma, così ho preso un treno. Ogni volta che un controllore mi trovava senza biglietto dovevo scendere. Nessuno mi capiva perché parlavo soltanto arabo.

