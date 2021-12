Un tragico decesso è avvenuto nella mattina di Santo Stefano. Un giovane padre di 42 anni, chiamato Francesco Lelli è stato trovato esanime nel suo letto. Purtroppo i tentativi dei sanitari intervenuti, per lui sono risultati del tutto inutili. Hanno potuto solo constatare il suo decesso.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda drammatica che ha spezzato i cuori di tantissime persone. L’uomo era molto conosciuto, perché gestiva un supermercato nella zona.

Il dramma è avvenuto nella mattinata di Santo Stefano, la scorsa domenica 26 dicembre. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova a Pineto, in provincia di Teramo.

La figlia di appena 10 anni, ancora entusiasta dal giorno di festa di Natale, appena si è svegliata è andata di corsa nel letto dei suoi genitori. Le sue intenzioni erano proprio quelle di svegliarli per passare altro tempo insieme.

CREDIT: FACEBOOK

La madre ha aperto gli occhi in pochi istanti, ma il papà non rispondeva. Era esanime ed anche i tentativi della moglie di svegliarlo, sono risultati del tutto inutili.

La donna si è presto allarmata. Per questo ha chiesto il tempestivo intervento del 118. I sanitari sono arrivati nell’abitazione della famiglia in pochi minuti, ma i loro tentativi di rianimazione non hanno portato a nulla di concreto. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane papà.

La causa dietro il decesso di Francesco Lelli ed il suo passato

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la morte dell’uomo sia avvenuta per cause naturali, molto probabilmente un infarto. Proprio per questo il pm, sin da subito, ha dato il nulla osta per la salma ai familiari, per poter procedere con il funerale.

Un suo amico, in un’intervista con il quotidiano locale il Corriere Adriatico, ha detto: “Era la persona più buona del mondo!”

Sempre secondo il racconto di questa persona, Francesco Lelli ha subito delle gravi perdite nella sua vita. Il fratello maggiore è morto quando era solamente un bambino, la madre invece 6 anni fa per una malattia ed il papà è morto appena 2 mesi fa. Ha lasciato la moglie Fiorenza e la sua bambina di 10 anni Alisia.