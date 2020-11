Emma, Stefano De Martino e non solo! Ecco chi erano gli ex concorrenti assenti alla reunion di Amici e perché

Oggi è partita ufficialmente la nuova edizione di Amici, proprio nella prima puntata si è festeggiato 20 anni del programma di Maria De Filippi.

Per questa occasione hanno partecipato alcuni ex concorrenti del talent show, ma molti fan non hanno potuto non notare gli assenti.

Da Emma Marrone a Marco Carta, fino a Stefano De Martino. Chi erano gli assenti ai 20 anni di Amici di Maria De Filippi? Ve lo sveliamo subito.

Tra i partecipanti alla reunion di Amici, c’erano Alessandra Amoroso, Irama, Annalisa, Stash, Riki, Umberto Gaudino, Elena D’Amario e tanti altri. Ovviamente non è mancata l’ultima vincitrice Gaia Gozzi.

Ma tra gli ex volti del talent non c’era Emma Marrone. Come ben sappiamo la cantante è impegnata con X Factor, per questo motivo non è potuta esserci.

Marco Carta invece non è potuto esserci perché è risultato positivo al Covid. Attualmente il cantante si trova in isolamento. Valerio Scanu non si è seduto tra i banchi perché i rapporti tra lui e la conduttrice negli ultimi anni si sono freddati.

A mancare alla reunion dei 20 anni di Amici è anche Alberto Urso, il vincitore della penultima edizione del programma. Non sappiamo i motivi della sua assenza. Probabilmente nelle prossime puntate sarà ospite in trasmissione. Un altro assente è stato Javier Rojas, nonostante lo scorso anno ha vinto il circuito ballo. Anche di lui non sappiamo il motivo, nemmeno di Sergio Sylvestre.

Grande assente per la reunion è stato anche Virginio. L’ex vincitore è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show. Per questo motivo dunque non ha potuto partecipare alla prima puntata.

Un’altra professionista assente è stata Lorella Boccia, i motivi non sono noti. A lei si aggiunge anche Giuseppe Giofè, il ballerino si trova in America per lavoro. Un altro grande assente è Stefano De Martino ed anche Enrico Nigiotti.