“20kg in più, ma di puro amore”. L’ex tronista di Uomini e Donne è giunta al termine e ha deciso di mostrarsi “diversa”. Svelato anche il nome del bebè

Giorgia Lucini si mostra su Instagram con il pancione in bella vista: "20kg in più, ma di puro amore"

Giorgia Lucini sta per diventare mamma per la seconda volta. La gravidanza è giunta al termine e l’ex tronista di Uomini e Donne si è mostrata “total nude” sul suo profilo Instagram, con l’enorme pancione in bella vista. Tra non molto stringerà tra le braccia un bellissimo maschietto, che ha deciso di chiamare Tommaso.

Il bellissimo scatto in bianco e nero, mostra Giorgia Lucini semi-nuda, con un lenzuolo bianco che le copre il seno, fiera mi mostrare i suoi 20kg in più:

20kg in più, ma di puro amore .. ecco perché sto bene con me stessa e mi sento bella, nonostante tutti i cambiamenti che il mio corpo ha avuto! Non abbiate paura di mostravi come siete, perché noi donne siamo sempre belle, soprattutto in questo periodo della nostra vita, anzi lo siamo ancora di più. 🤍

La bellissima ex tronista di Uomini e Donne, sta trascorrendo gli ultimi giorni prima della nascita, a casa dei suoi genitori. Il futuro papà, il cestista Federico Loschi, è impegnato con il campionato di basket e si trova in trasferta.

La coppia, legata da un amore nato nel 2016, ha già un altro bambino di nome Riccardo. Il piccolo è nato nel 2019.

Giorgia Lucini e la notizia della gravidanza

A dare la notizia della gravidanza, era stata proprio la tronista suo profilo social. Aveva pubblicato una foto dell’ecografia e l’aveva accompagnata con un bellissimo post: