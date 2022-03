Francesca Pascale sul non-matrimonio di Silvio Berlusconi: non è sfuggito il commento sui social

Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Francesca Pascale che ha lasciato il mondo del web senza parole. Di recente Silvio Berusconi e Marta Fascina hanno celebrato l’unione del loro amore. Tuttavia, a seguito del loro non-matrimonio è arrivato il commento ell’ex storica del premier.

Il giorno 19 marzo 2022 si sono svolte le nozze di Silvio Berlusconi e Marta Fascina presso Vila Gernetto. Alla sua cerimonia l’ex premier ha invitato amic, parenti, e persone di rilevante importanza nel mondo politico. Malgrado i due non hanno mai parlato di nozze ufficiali, durante il rito la donna indossava il tradizionale vestito da sposa e c’è stato anche lo scambio delle fedi.

Tuttavia a rilasciare una dichiarazione in merito alle non nozze dell’ex premier e della sua compagna storica è stata Francesca Pascale. Quest’ultima ha pubblicato nelle sue instagram stories il messaggio di un utente che l’ha taggata:

A raccogliere lo screen in cui la 30enne ha commentato il post in cui è stata taggata ci ha pensato “Dagospia”. Queste sono state le sue parole:

Tuttavia, lo scorso febbraio, alla “Repubblica“, la Francesca Pascale già aveva espresso la propria opinione in merito all’ipotesi del matrimonio:

Auguri! Come al solito il ‘pres’ ci dimostra che l’amore non ha età. Ha quasi novant’anni, ma crede ancora nell’amore. […] Se mi dovessero invitare, ci andrò alle nozze. E fumerò un joint, per disobbedienza civile.