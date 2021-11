Nel corso delle ultime ore Chiara Ferragni ha deciso di condividere con tutti i suoi fan gli addobbi natalizi della sua meravigliosa dimora. Ebbene sì, l’influencer più famosa al mondo ha deciso di fare l’albero di Natale con ben un mese di anticipo. Siete curiosi di sapere quanto costano le decorazione natalizie che ha utilizzato? Scopriamolo insieme!

Come possiamo ben notare dal suo profilo Instagram, a casa dei Ferragnez è già tutto pronto per Natale. Con ben un mese di largo anticipo, Chiara Ferragni ha deciso di ricorpire ogni centimetro della sua casa con decorazioni natalizie. Ad occuparsi del tutto è stato il celebre event designer Vincenzo D’Ascanio. Ecco tutti i dettagli.

Non è la prima volta che Vincenzo D’Ascanio si trovi a lavorare per la l’influencer più famosa al mondo. Il noto event designer si era già occupato in passato dell’allestimento floreale dell’imprenditrice digitale per il suo matrimonio con Fedez.

Chiara Ferragni ha deciso di mostrare gli addobbi tipici della stagione invernale a tutti i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram. Come possiamo ben notare dal video in questione, a partire dall’ingresso c’è una ghirlanda, come simbolo di buon auspicio, che su internet ha un costo pari a 149 euro.

Per quanto riguarda l’albero di Natale , quest’anno l’imprenditrice digitale ha preferito optare per qualcosa di più tecnologico: le luci all’interno di esso cambiamo colore in risposta al battito di mani. Tuttavia il suo prezzo dovrebbe variare dai 639 euro ai 1269 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Per quanto riguarda tutte le altre decorazioni, all’interno della casa al centro di Citylife a Milano, ne possiamo trovare di ogni tipo. Tra i festoni, le palline, i pupazzetti e le slitte di Babbo Natale, la moglie di Fedez non ha badato a spese. I vari addobbi dovrebbero avere un costo pari a 15 euro l’uno, dunque sommando tutti gli elementi l’influencer ha superato facilmente i 1500 euro.