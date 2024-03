A che stadio è il tumore di Kate Middleton: le parole del medico e la preoccupazione del Regno Unito

Notizia choc quella di ieri, riguardo a Kate Middleton e il video che ha rilasciato per chiarire i motivi del suo ritiro dalla vita pubblica negli ultimi mesi. La principessa del Galles, futura regina d’Inghilterra, ha rivelato di essere in cura con un ciclo di chemioterapia preventiva per evitare la ricomparsa di un tumore scoperto proprio in occasione dell’operazione all’addome di pochi mesi fa.

Non è stato specificato il tipo di tumore, ma il video, della durata di pochi minuti, ha lo scopo di rispondere alle numerose ipotesi e speculazioni che circolavano da tempo. Tante, troppe le speculazioni e le ipotesi, alcune al limite del complotto, riguardo alla salute di Kate Middleton.

In meno di 24 ore, il video ha raggiunto oltre 75 milioni di visualizzazioni. Immediati i messaggi di supporto da parte di personalità come Joe Biden, Emmanuel Macron e persino Harry e Meghan.

La chemioterapia preventiva, che dura generalmente alcuni mesi, serve ad eliminare eventuali cellule tumorali residue dopo l’asportazione di una massa. L’età di Kate Middleton, il tipo di terapia e il modo in cui risulterebbe diagnosticato il tumore fanno pensare che la neoplasia sia ancora in uno stadio iniziale.

Il video, comunque, non fornisce ulteriori dettagli sulla diagnosi. Un portavoce di Kensington Palace ha dichiarato che non saranno rilasciate altre informazioni al riguardo, in rispetto della privacy della principessa.

Le ipotesi degli esperti sulla natura del tumore si concentrano sulla cavità addominale, che ospita numerosi organi come colon retto, stomaco, fegato, pancreas, reni e apparato genitale. La diagnosi precisa è fondamentale per determinare la terapia più efficace e le relative probabilità di successo.

La scoperta del tumore è avvenuta a seguito di un intervento chirurgico all’addome di cui ancora non si conoscono i dettagli. Alcune ipotesi non confermate parlano di ileostomia, un’operazione che prevede la creazione di un’apertura artificiale sull’addome.

La notizia della malattia di Kate Middleton ha destato grande commozione e la speranza di una sua pronta guarigione è diffusa in tutto il mondo. È certo che la principessa ha dimostrato grande coraggio e forza d’animo nel condividere la sua esperienza con il pubblico.