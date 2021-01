A più di 3 mesi dalla nascita, Gigi Hadid svela finalmente il nome della sua bambina: un significato davvero particolare

Dopo più tre mesi dalla nascita, Gigi Hadid ha finalmente deciso di svelare il nome della sua bambina. Non ha scelto di pubblicare alcun post, ma semplicemente di aggiornare i dati della sua biografia sul profilo Instagram. La nota modella tra le cose che le appartengono e la descrivono, ha aggiunto: Khai’s mom.

La sua bambina si chiama Khai, un nome di origini arabe, che secondo molti potrebbe essere un omaggio alla nonna di Gigi. Non solo, il nome ha anche un significato più profondo. La sua traduzione è infatti: incoronata. Un significato simile al cognome del suo papà Zayn Malik, che vuol dire Re. Quindi, letteralmente, Khai Malik dovrebbe significare “Regina incoronata“!

Gigi Hadid e la scoperta della gravidanza

Dopo la nascita della bambina, in molti hanno fatto delle domande personali alla modella, cercando di scoprire come avesse vissuto la nuova esperienza. Per questo, Gigi Hadid ha deciso di raccontare alcuni particolari.

Ha svelato di aver scoperto di essere incinta nei giorni della sfilata di Tom Ford, nel mese di febbraio del 2020. E di essere poi diventata mamma a settembre, durante la Milano Fashion Week.

La famosa modella e il cantante Zayn Malik, hanno annunciato la nascita della loro bambina, con un dolce scatto in bianco e nero su Instagram.

Inizialmente, Gigi aveva deciso di tenere la gravidanza segreta, ma poi il giorno del suo compleanno ha scelto di dare al mondo qualche indizio. Indizio che di certo non è passato inosservato. Ha pubblicato diverse foto con scritte sulla nascita e nastrini rosa ed azzurri!

In seguito, ha confermato la notizia durante un’intervista: