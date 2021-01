Attrice e modella, la fidanzata del noto calciatore fa una rivelazione a sorpresa: “Mi piacciono sia i maschi che le femmine”

Lei è la bellissima Oriana Sabatini, fidanzata del noto calciatore della Juventus Paulo Dybala. La ragazza nelle ultime ore ha fatto una rivelazione shock che ha sconvolto tutti. Di origini argentine, la showgirl si è fatta conoscere al grande pubblico argentino grazie alla partecipazione in alcune telenovelas ma grazie alle sue capacità canore. Inoltre, in Italia, la modella è conosciuta grazie alla sua relazione con il calciatore Paulo Dybala.

Seguitissima sui social dove è molto attiva, recentemente è intervenuta su Instagram facendo una rivelazione che ha sconvolto tutti i suoi followers. Durante un gioco di domande vere o false, alla domanda da parte di un suo fan sulla presunta bisessualità della ragazza, la modella ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Sono queste le parole con cui la modella ha dichiarato la sua bisessualità:

Vero? Se proprio devo mettermi un’etichetta, credo di sì.

Dichiarazione che in poco tempo ha fatto il giro del web e che sembra essere la notizia più chiacchierata del momento. La nota showgirl si era già espressa riguardo la libertà sessuale in un’intervista su una radio uruguayana. In quell’occasione, queste sono state le parole della modella:

Non c’è niente di più bello nella vita di sentirsi liberi. Non so se sono lesbica e mi piacciono le donne, o se sono bisessuale, però non ho pregiudizi in materia.

Oriana Sabatini e la storia con Paulo Dybala

Nonostante la rivelazione shock fatta sui social, oggi Oriana Sabatini appare felice accanto al compagno Paulo Dybala. L’inizio della storia fra i due giovani risale a metà del 2017 con un semplice messaggio su WhatsApp.

La modella ha raccontato in un’intervista come sarebbe iniziata la conoscenza con il calciatore della Juventus. Oriana Sabatini, infatti, ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio WhatsApp da un numero sconosciuto con scritto:

Vorrei invitarti fuori.

A partire da quel semplice messaggio, l’inizio della storia con uno dei personaggi più gettonati del mondo del calcio.