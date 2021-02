A quattro anni dalla nascita della piccola Lea, la bella coppia è in dolce attesa per la seconda volta: l’annuncio sui social

Kledi Kadiu sta per diventare papà per la seconda volta: l'annuncio di sua moglie su Instagram

Cicogna in arrivo in casa di Kledi Kadiu e di sua moglie Charlotte. Entrambi ballerini talentuosi, si sono conosciuti nel 2013 e sposati nel 2018. Nel 2016, con la nascita della piccola Lea, sono diventati genitori per la prima volta. Oggi, a quattro anni di distanza, la loro bellissima famiglia sta per allargarsi di nuovo e ad annunciarlo è proprio la moglie del ballerino albanese.

Credit: kledi – Instagram

La sua faccia pulita e la sua immensa bravura nel ballo, hanno fatto sì che il suo nome diventasse famoso in tutta Italia. Partito da Tirana, è arrivato nel nostro paese nel 1993 e, da allora, non se ne è più andato.

Ha trovato da noi la sua casa e ha deciso di crearsi anche una famiglia bellissima, che oggi vive a Rimini. Nel 2013 ha conosciuto la ballerina francese Charlotte Lazzari e se ne è perdutamente innamorato. Nel 2016, a coronare il loro amore, è arrivata la piccola Lea. Una vera gioia per mamma e papà.

Oggi, a quattro anni di distanza, i due stanno per diventare genitori per la seconda volta. Ad annunciarlo è apparsa una bellissima foto sul profilo Instagram di Charlotte. Lo scatto, che ritrae tutta la famiglia mentre stringe e mostra fiera la prima ecografia del bebè in arrivo, è accompagnata da queste parole:

Qualcuno ha iniziato il suo viaggio, ci ha scelto come famiglia e ad agosto porterà ancora più luce nella nostra vita. Baby 2 ti aspettiamo con amore.

Cosa fa oggi Kledi Kadiu?

Diventato famoso in Italia nei primi anni 2000 per essere stato il primo ballerino di programmi come Domenica In, Amici di Maria De Filippi e C’è Posta per Te, oggi Kledi Kadiu continua a fare le sue comparsate in Tv, ma come attore. Ciononostante non ha abbandonato assolutamente quella che è la sua passione ed il suo talento più grande, la danza.

Credit: kledi – Instagram

Nel 2004, Kledi ha aperto una sua accademia di danza a Roma e, nel corso degli anni, ha partecipato anche a diversi film usciti al cinema o fiction televisive.

Ha recitato nel film La cura del Gorilla insieme a Claudio Bisio e nella fiction Rai Ma chi l’avrebbe mai detto, al fianco di Ornella Muti e Katia Ricciarelli.