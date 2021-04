A soli 20 anni l’attrice è diventata mamma per la prima volta: l’annuncio sui social

Domiziana Giovinazzo e il suo storico compagno sono diventati genitori per la prima volta

Chiunque l’ha conosciuta e amata fin da quando era soltanto una bambina. Quando vestiva egregiamente i panni della piccola Elena Martini nelle fiction Un Medico in Famiglia. Oggi Domiziana Giovinazzo è diventata una donna e, soprattutto, una mamma. Qualche giorno fa, infatti, ha dato alla luce il suo primo bambino, il piccolo Lorenzo.

Credit: domiziosa_official – Instagram

Soltanto 20 anni ma le idee già chiare di chi sa che cosa vuole dalla vita. Domiziana, dopo 9 mesi di trepidante attesa, ha potuto stringere tra le braccia il suo bambino.

Il piccolo si chiama Lorenzo ed è nato dall’amore con il suo storico compagno, che spesso compare sul profilo Instagram dell’attrice, ma del quale non si ha praticamente nessuna notizia.

L’annuncio dell’arrivo della cicogna, è arrivato proprio sul profilo della Giovinazzo, che qualche ora dopo il parto ha pubblicato una storia nella quale si intravedono la bocca e le manine del piccolo Lorenzo.

Nella serata di ieri, invece, Domiziana è tornata a casa e ha aggiunto un’altra foto nella quale si vede la carrozzina appena giunta nella nuova cameretta di colore celeste.

L’annuncio della gravidanza

Credit: domiziosa_official – Instagram

Sempre tramite Instagram, Domiziana Giovinazzo aveva anche annunciato a tutti i fan e amici che presto sarebbe diventata mamma. Lo ha fatto lo scorso gennaio, quando il pancione era ormai bello grosso.

Qualche giorno dopo, l’attrice aveva pubblicato un tenero video in time lapse, con il quale aveva lasciato intuire anche che si sarebbe trattato di un bel maschietto.

Nella clip si vedeva la mano di sua mamma mentre dipingeva un bel bimbo sul pancione di sua figlia incinta. Il ciuccio e lo sfondo di colore celeste, avevano lasciato ben poco spazio ai dubbi sul colore che avrebbe avuto il fiocco.

Domiziana Giovinazzo presto sposa

Come detto in precedenza, il compagno di Domiziana Giovinazzo è spesso protagonista nei post pubblicati sul profilo dell’attrice. L’ultimo video nel quale compare, ha commosso non solo la sua amata, ma chiunque si sia ritrovato a guardarlo.

Dopo essere diventati genitori per la prima volta, pare proprio che i due ragazzi si diranno presto il fatidico SI!

Per fare la proposta alla sua ragazza, il giovane papà ha deciso di tatuarsi due omini a forma di sposi, nell’atto di una vera e propria proposta. Sotto al disegno, la domanda “Mi vuoi sposare?” e le due caselle con il SI e con il NO.

A dover mettere la crocetta rossa sulla risposta scelta, non è stato il tatuatore, bensì la stessa Domiziana.