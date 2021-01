A tre mesi dal parto, la pop star planetaria mostra finalmente il suo bambino al mondo

Tre mesi dopo essere diventata mamma, la rapper americana Nicki Minaj, ha mostrato il suo bambino al mondo. Lo scorso 30 settembre, la cantante e suo marito Kenneth Petty, hanno accolto tra le loro braccia un bellissimo maschietto, ma non hanno ancora svelato il suo nome! Un particolare che preferiscono mantenere segreto ancora per un po’, ma Nicki non ha resistito a non pubblicare foto del nuovo arrivato!

La pop star ha pubblicato diversi scatti su Instagram, che mostrano il suo bambino pacioccone, vestito elegante con tanti abiti firmati: completi Fendi, Burberry, Versace e Gucci e perfino dei gioielli abbinati!

PapaBear grazie mille per avermi scelto come tua mamma 🎀🦄🙏.

Auguro a voi ragazzi un felice e prospero anno nuovo. Grazie per il vostro amore e supporto durante questo viaggio. Ha significato così tanto per me. Diventare mamma è di gran lunga il lavoro più appagante che abbia mai intrapreso. Tanto amore a tutte le madri dei supereroi là fuori. Grandi abbracci a tutte le donne che sono rimaste incinte durante questo periodo difficile.

La famosissima cantante ha poi raccontato della difficoltà dell’allattamento al seno. La sua fortuna è stata che il neonato sia riuscito ad attaccarsi subito, ma ha confessato che è molto doloroso e a volte estenuante.

Credit video: BlackTeaBlog – YouTube

Chi è Nicki Minaj

Onika Tanya Maraj-Petty, in arte Nicki Minaj, è nata l’8 Dicembre 1982 ed è una rapper di Trinidad-americano, cantante, compositrice, attrice e modella famosa a livello mondiale. La sua carriera da solista nel mondo della musica, è iniziata nel 2007, grazie al supporto del noto rapper statunitense Lil Wayne.

Oltre ad una carriera da musicista, la star si è fatta conoscere anche nel cinema, grazie all’interpretazione in famosi film d’azione.

È stata definita la rapper femminile più influente di tutti i tempi.

Nicki Minaj oggi è sposata con Kenneth Petty dal 2019 e il 30 settembre del 2020, la coppia ha accolto tra le braccia il primo figlio.