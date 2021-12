È uno degli attori più amati dell’ultimo decennio. Merito certamente della sua parte in Breaking Bad, in cui ha vestito i panni di Jesse Pinkman. Ma Aaron Paul è anche un uomo, un marito ed un papà eccezionale. Poche ore fa, sul suo account Instagram, l’attore ha pubblicato una foto che è servita ad annunciare la seconda gravidanza di sua moglie, la regista Lauren Corinne Parsekian. Migliaia di fan e colleghi si sono congratulati con la coppia.

Ti amo già tantissimo baby. Non vedo l’ora di conoscerti numero 2.❤️👶🏻

Queste le parole che Aaron ha aggiunto alla splendida foto che ha caricato ieri sul suo profilo di Instagram. Le protagoniste della foto sono sua moglie Lauren e sua figlia Story Annabelle, che oggi ha quasi quattro anni e che si prepara ad abbracciare presto un fratellino o una sorellina.

Centinaia di migliaia le reazioni e i commenti che il post ha collezionato nel giro di pochissime ore. Da semplici fan, a colleghi del mondo dello spettacolo, tutti uniti nel congratularsi con questa splendida famiglia che presto si allargherà. Tanto per citarne alcuni, Nina Dobrev e Pierce Brosnan.

Aaron Paul e la regista Lauren Corinne Parsekian si sono conosciuti durante un’edizione del Coachella Music Festival e, l’anno successivo, sempre nello stesso evento, hanno deciso di iniziare la loro relazione. Si sono fidanzati ufficialmente a Parigi nel 2012 e si sono sposati nel 2013 in una particolare cerimonia celebrata all’interno di un parco divertimenti di Malibu. Nel febbraio del 2018, i due sono diventati genitori per la prima volta, con la nascita della piccola Story Annabelle.

Aaron Paul e il successo di Breaking Bad

Moltissimi gli spettacoli teatrali, i videoclip musicali, le serie tv e i film in cui Aaron ha svolto un lavoro egregio, ma ce n’è uno che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Stiamo parlando della sua parte in Breaking Bad, la serie tv crime andata in onda dal 2008 al 2013.

Nella serie lui interpretava Jesse Pinkman, uno sbadato studente che, insieme al suo professore malato di cancro, inizia a produrre stupefacenti fino a diventare uno dei trafficanti più grandi del pianeta.

Questo ruolo, mantenuto anche nel film El Camino, sequel di Breaking Bad, gli è valso ben 3 Emmy Awards come miglior attore non protagonista.